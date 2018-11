Občianske združenie Náruč vydáva charitatívny kalendár

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. novembra (TASR) - Charitatívny kalendár na rok 2019 Staré zlaté časy – Skutočných hrdinov uviedol v utorok (20. 11.) do života slovenský country spevák Allan Mikušek. Projekt občianskeho združenia Náruč Senior & Junior slúži na podporu tanečno-pohybovej terapie pre stovku seniorov. Informovala o tom Denisa Havrľová z OZ Náruč.priblížila Havrľová.Témou kalendára na rok 2019 sa stali ilustrácie umeleckých diel ilustrátora Teodora Schnitzera, v ktorých dominujú Winnetou a Old Shatterhand. OZ ich vníma ako ikony skutočného priateľstva, symboly mieru, lásky a bratstva medzi ľuďmi. Do jeho financovania sa zapojilo 12 subjektov.Na slávnostnom uvádzaní do života boli vydražené aj posledné originálne predmety Schnitzera.doplnila Havrľová.