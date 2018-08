Občianske združenie z Lamača uvažuje o vytvorení exteriérovej galérie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) – V Lamači by radi vytvorili exteriérovú galériu. S nápadom prišlo občianske združenie (OZ) Aktívny Lamačan, ktoré chce zužitkovať nevyužívané plochy medzi panelovými domami na Studenohorskej ulici.uviedol Ján Mihálik z OZ Aktívny Lamačan. Na Studenohorskej by podľa jeho vízie mohlo vzniknúť osem až 12 takýchto expozícií, ktoré by tvorili body poznávacieho chodníka, prezentujúceho prierez históriou umenia.informoval Mihálik s tým, že finálne návrhy expozícií by chcelo OZ predstaviť na Rozálskych hodoch 2018, ktoré sa v Lamači konajú na prelome augusta a septembra (31.8 - 2.9.2018).Bližšie informácie má OZ Aktívny Lamačan na svojom profile na sociálnej sieti.