Občianski demokrati Slovenska a Demokratická strana sa zlúčili, chcú pre ľudí vytvoriť silnú a stabilnú alternatívu

11.11.2024 (SITA.sk) - Občianski demokrati Slovenska (ODS) Demokratická strana (DS) sa zlúčili. Budú pokračovať ako jeden politický subjekt Demokratická strana – Občianski demokrati Slovenska so skratkou DS-ODS. Ako informoval druhý podpredseda strany Ladislav Nagy , proces spájania zavŕšili v sobotu 9. novembra na kongrese strany ODS v Liptovskom Mikuláši.„V predvolebnom období sme zintenzívnili spoluprácu, vytvorili spoločný volebný blok a dohodli sa na postupnom zlúčení našich strán do jednej strany,“ uviedol a dodal, že pri tejto príležitosti zmenili i názov. „Tento významný krok je výsledkom dlhodobého úsilia o vytvorenie jednotnej a silnej politickej alternatívy, ktorá bude aktívne pracovať v záujme občanov a prinášať pozitívne zmeny do verejného života,“ doplnil Nagy.V rámci kongresu sa účastníci venovali riešeniam výziev, pred ktorými Slovensko v súčasnosti stojí. Ide napríklad o zlepšovanie podmienok v zdravotníctve a školstve, či podporu ekonomického rastu a ekologickej udržateľnosti. Diskusia sa dotkla i toho, ako chce strana prispieť k zvýšeniu dôvery občanov v inštitúcie a politické procesy.„DS-ODS si kladie za cieľ stáť pri každom občanovi a presadzovať hodnoty spravodlivosti, občianskej rovnosti a zodpovedného prístupu k správe vecí verejných. Vedúci predstavitelia zdôraznili, že strana bude pokračovať v budovaní silnej a stabilnej alternatívy pre Slovensko s dôrazom na otvorený dialóg a konkrétne riešenia pre občanov všetkých regiónov,“ uzavrel Nagy.