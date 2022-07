Občianski demokrati upozorňujú na nábor bývalých vojakov do hnutia Republika, žiadajú previerky v silových zložkách

Netaja sa obdivom k Putinovi

Apelujú na úpravu legislatívy

Mal bojovať proti ruským špiónom

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie demokratov (ODS) vyjadrilo znepokojenie nad náborom vojenských príslušníkov a bývalých príslušníkov Československej ľudovej armády (ČSĽA) v hnutí Republika Združenie znepokojila koncentrácia vysokopostavených vojenských funkcionárov v strane, ktorá podľa ODS zastáva extrémistické názory. V tlačovej správe o tom informoval Roman Dianiška, prvý podpredseda strany ODS."Dôvodom na znepokojenie je zlyhanie štátnych zložiek pri našej ochrane pred extrémistami a nepriateľskými aktivitami cudzích spravodajských služieb, ktoré sa verejne vyjadrujú, že sabotovali bezpečnostné záujmy Slovenska," tvrdí Dianiška.Politická strana Republika "sa netají svojimi extrémistickými názormi, obdivom k režimu Vladimira Putina v Rusku a vyskytlo sa aj minimálne jedno personálne prepojenie na ruské špionážne aktivity proti Slovenskej republike", dodáva podpredseda Dianiška.ODS priznáva, že nemá úplnú predstavu o prieniku extrémistov či nepriateľských spolupracovníkov počas vlády bývalého premiéra Roberta Fica do našich spravodajských služieb."V týchto zložkách potrebujeme ľudí bezvýhradne oddaných Slovenskej republike. Je veľmi nebezpečné domnievať sa, že odchodom tzv. Balciarovcov sa všetko vyriešilo a vyčistilo," doplnilo ODS.Občianske združenie demokratov preto opakuje svoju výzvu z marca tohto roku. "Vyzývame vládu SR a NR SR na prijatie opatrení a zabránenie prieniku agentov cudzej moci a osôb s väzbami na kriminálne a extrémistické prostredie do štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek."Ďalej ODS žiada, aby "boli preverení príslušníci Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, NBÚ, prokurátori, funkcionári policajného zboru i ozbrojených síl a držitelia osvedčenia na prísne tajné."ODS apeluje na vládu SR a NR SR, aby upravila legislatívu, ktorá by naliehala na preverenie oprávnených osôb, ako napr. ministrov či poslancov, k "bezpečnostnej previerke do 12 mesiacov od vzniku dôvodu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami z titulu výkonu funkcie".Politické hnutie Republika 11. júla tohto roku oznámilo, že plukovník Mgr. Roman Hubert sa stal členom strany. Huber pôsobil 27 rokov v silových rezortoch SR, bol súčasťou ministerstva obrany.Jeho náplňou práce bol aj boj proti ruským špiónom, ktorí pôsobili na Slovensku. Do civilu odchádzal v roku 2020.Hnutie Republika tvrdí, že plukovník Hubert bude kandidovať za stranu na post starostu v obci Lukovištia, v okrese Rimavská Sobota, a za poslanca VÚC v Banskobystrickom kraji.Roman Hubert je už v poradí druhý bývalý príslušník Vojenského spravodajstva. V januári sa k hnutiu Republika pridal Peter Pukan, ktorý pôsobil 15 rokov vo vojenskej tajnej službe. Informoval o tom redaktor Tomáš Kyseľ z portálu Aktuality.sk.