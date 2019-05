Občiansky aktivizmus v Ružomberku je čoraz silnejší

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

OZ Ružomberčan založili miestni obyvatelia v máji 2017. K dnešnému dňu má združenie 7 200 členov. Podľa predsedu združenia Mariána Bujňáka bola podnetom na založenie združenia najmä neúnosná dopravná situácia, ktorá už roky paralyzuje mesto. "Vybudovanie diaľnice a obchvatu mesta odľahčí najmä mestskú dopravu a ovplyvní tiež kvalitu životného prostredia. Hromadenie dopravy v centre mesta má katastrofálne dopady na kvalitu ovzdušia a tým pádom aj na zdravie obyvateľov. Keby sme sa sťažovali ako jednotlivci, nikto nás nebude počúvať, ale hlas 7 200 ľudí má už svoju silu," uviedol Bujňák.Moderná infraštruktúra tiež ovplyvní ďalší rozvoj priemyslu v Ružomberku. Od rozvoja priemyslu závisí kvalita života v celom meste a regióne Dolného Liptova. "Ľudia, najmä mladí, nám nebudú odchádzať za prácou do iných miest, ale zostanú v Ružomberku. Budú tu mať zamestnanie, vďaka ktorému uživia svoje rodiny a zároveň pomôžu mestu v ďalšom rozvoji. Napríklad v starostlivosti o významné historické pamiatky a prírodné krásy, ktoré v Ružomberku a okolí máme a sú predpokladom pre aktívny turistický ruch," uviedol Michal Praženica z magistrátu mesta.Členovia združenia sa pravidelne zapájajú do činností, ktoré zlepšujú život v meste a jeho okolí. Vysádzajú a ošetrujú stromy, čistia turistické a cyklo chodníky, spoločné priestranstvá v meste, organizujú športové a kultúrne aktivity, podporujú darcov krvi a pod. Každý člen OZ Ružomberčan je držiteľom členskej karty, ktorá ho oprávňuje k čerpaniu niektorých výhod a zliav. OZ má vytvorenú spoluprácu s miestnymi športovými klubmi, hotelmi a obchodmi. Obyvatelia Ružomberka nad 65 rokov majú vďaka členskej karte zadarmo mestskú hromadnú dopravu. Členstvo v OZ Ružomberčan je bezplatné. K jeho činnosti a podpore aktivít významne prispieva holding ECO – INVESTMENT a.s. a miestny papierenský závod MONDI SCP. "Výhody, ktoré majú členovia zadarmo nám pomáhajú financovať naši podporovatelia. Bez osobnej angažovanosti prezidenta holdingu pána Milana Fiľa by sme našu činnosť rozvíjali veľmi ťažko. Veď len mesačná úhrada lístkov na MHD, ktoré majú seniori zadarmo stojí 6 500 – 7 000 EUR. Tiež náklady na plaváreň, ktorú využívajú skôr mladší členovia OZ, predstavujú mesačne sumu 2 500 EUR," vymenúva členka správnej rady Jana Štreitová.OZ Ružomberčan úzko spolupracuje s Nadáciou SUPRA, ktorú založili súčasní a bývalí zamestnanci miestnych papierní. Nadácia už niekoľko rokov pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, či už kvôli zdravotným alebo sociálnym problémom. K tohtoročnému Dňu matiek pripravili koncert, na ktorom ružomberským mamám a starým mamám zaspieval Dalibor Janda. Nadácia zároveň vďaka podpore od svojich donorov finančne podporila Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva v Ružomberku a štrnástim rodinám prispela na liečebnú starostlivosť a nákup zdravotníckych pomôcok v celkovej sume 20 tisíc EUR.Inzercia