Občiansky preukaz vám už na vstup do Veľkej Británie od októbra stačiť nebude

19.9.2021 - Pri vstupe do Spojeného kráľovstva bude potrebné od 1. októbra disponovať platným cestovným pasom - pasom. Jeho časová platnosť nie je obmedzená, stačí, ak bude platný pri vstupe a výstupe z krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.





Na krátkodobý pobyt do šiestich mesiacov nie sú potrebné víza, krátkodobá návšteva môže byť za účelom turistiky, návštevy rodiny a priateľov, krátkodobých študijných a obchodných činností. Do konca septembra je zatiaľ možné vstúpiť do krajiny s platným občianskym preukazom.