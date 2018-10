Občiansky zákonník má prejsť najväčšou zmenou od jeho vydania

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 12. októbra (TASR) - Občiansky zákonník sa má sprehľadniť. Jeho novelu predstavil v piatok minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Právne predpisy týkajúce sa súkromných osôb, ktoré doteraz figurovali aj v iných zákonníkoch, by v ňom mali byť upravené a zjednotené. Rezort avizuje, že Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania.Gál zdôraznil, že Občiansky zákonník je aktuálne jeden z najneprehľadnejších právnych predpisov.uviedol.Riaditeľ odboru rekodifikácie občianskeho práva Marek Števček vysvetlil, že novela má pomôcť zorientovať sa občanovi vo svojich právach.doplnil s tým, že ide o snahu dostať súčasnú právnu úpravu na európsky štandard.Pripravované zmeny sa týkajú napríklad posilnenia zmluvnej slobody medzi stranami, ochrany slabších zmluvných strán či úpravy využívania moderných komunikačných nástrojov, ktoré doteraz v súkromnom práve nerezonovali.Pripravovanú novelu čakajú neformálne aj riadne pripomienkové konania. Podľa rezortnej štátnej tajomníčky Edity Pfundtner (Most-Híd) by mohol byť materiál pripravený na rokovanie vlády v júni budúceho roka a následne ho chcú postúpiť na prvé čítanie do parlamentu v septembri budúceho roka.