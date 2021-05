Obdobie čerpania nemocenského sa pre krízovú situáciu predĺži

Tri podmienky na predĺženie

Situáciu vyhodnotí posudkový lekár

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Obdobie čerpania nemocenskej dávky, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo do šiestich mesiacov od jej skončenia, sa predĺži. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. mája tohto roka.Podporné obdobie, ktoré v súčasnosti trvá najviac 52 týždňov, sa poistencovi predĺži po splnení troch podmienok. Prvou je samotné trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Druhou podmienkou je to, že podporné obdobie uplynie v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou (PN), ktorej trvanie sa predlžovalo pre krízovú situáciu. Tretia podmienka spočíva v predpoklade, že osoba po ukončení dočasnej PN nebude mať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako o 40 %, teda nebude mať nárok na invalidný dôchodok.Podporné obdobie na čerpanie nemocenskej dávky sa má v tomto roku predĺžiť približne 3,4 tisíca poistencom mesačne a v prvých piatich mesiacoch budúceho roka približne 1,8 tisíca poistencom mesačne. Rezort práce pri tomto odhade vychádza z predpokladu, že krízová situácia sa ukončí k 31. augustu tohto roka. Dlhšie vyplácanie nemocenských dávok má v tomto roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne zhruba o 8,6 milióna eur a v budúcom roku o 3,5 milióna eur.Sociálna poisťovňa predĺži obdobie čerpania nemocenského na základe písomnej žiadosti poistenca. "Sociálna poisťovňa nemá po uplynutí podporného obdobia vždy v reálnom čase prístup k informáciám o tom, či dočasná pracovná neschopnosť aj naďalej trvá," uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúceho návrhu.Splnenie podmienok na predĺženie obdobia čerpania dávky bude posudzovať posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Bude pri tom vychádzať z potvrdenia ošetrujúceho lekára po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu. Posudkový lekár určí aj dĺžku predĺženia podporného obdobia. Podporné obdobie bude možné predĺžiť aj opakovane, v úhrne najdlhšie o jeden rok.