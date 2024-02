Obdobie normalizácie v NAKA? Policajti podľa Demokratov musia hlásiť funkcionárom, ak prišli do práce nad rámec pracovného času

Bude informovaná aj vláda?

Obdobie normalizácie

6.2.2024 (SITA.sk) - Policajti Národnej kriminálnej agentúry musia po novom hlásiť konkrétnym funkcionárom, ak prišli do práce nad rámec riadneho pracovného času. Informoval o tom na tlačovej besede exposlanec parlamentu Juraj Šeliga Demokrati ).Podľa neho ide o účelové usmernenie policajného prezidenta Ľubomíra Soláka, ktoré má smerovať k tomu, aby bola celá bratislavská pobočka NAKA pod absolútnou kontrolou a závažné informácie o vyšetrovaniach sa dostávali priamo na najvyššie miesta.„Znamená to, že ak vyšetrovateľ dostane operatívne informácie, ktoré potrebuje okamžite riešiť mimo pracovnej doby, musí ihneď hlásiť svoj príchod a uviesť ďalšie konkrétne detaily vybraným funkcionárom, napríklad rovno riaditeľovi NAKA Bratislava. Poviem to inak, ak bude akýkoľvek posun vo vyšetrovaniach najzávažnejších káuz ako Súmrak alebo „363”, pýtam sa, či podľa tohto nariadenia bude do niekoľkých minút informovaná celá vláda, ktorá má s kauzami blízke prepojenie?," vyhlásil Šeliga.Usmernenie, ktoré označil za nebezpečné, podľa neho možno chápať aj ako šikanu voči policajtom, ktorý chcú riadne vykonávať svoju prácu.„Nepoznám inštitúciu v súkromnom sektore, kde sa podriadený nahlasuje priamo generálnemu riaditeľovi osobne, keď chce ísť do práce. Nehovoriac o tom, že na NAKA je stála služba policajtov, ktorá monitoruje všetky príchody a policajti majú služobné preukazy," doplnil Šeliga.Podľa exministra obrany Jaroslava Naďa takéto praktiky pripomínajú obdobie normalizácie. „Ľudia na rôznych pozíciách, ktorí si chceli riadne vykonávať svoju prácu sú buď vyhodení, trestnoprávne riešení alebo zastrašovaní. To, čo sa deje vo všetkých inštitúciách, na ktoré má dosah vládna garnitúra, neviem označiť inak, ako návrat obdobia normalizácie," dodal Naď.