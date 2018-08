Obe Kórey budú rokovať o prípravách ďalšieho summitu lídrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 9. augusta (TASR) - Južná Kórea bude budúci týždeň na stretnutí na vysokej úrovni rokovať so Severnou Kóreou o napĺňaní dohôd z predošlého summitu a prediskutujú aj prípravy na novú schôdzku lídrov oboch krajín. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie.Rozhovory sa budú konať v pondelok na severnej strane pohraničnej dediny Pchanmundžom. Juhokórejskú delegáciu bude viesť minister pre zjednotenie Čo Mjong-kjon.Južná Kórea vyzvala v pondelok Severnú Kóreu na urýchlenie denuklearizačného procesu a požiadala Spojené štáty, aby poctivo plnili sľuby voči tomuto komunistickému štátu.Pchjongjang súhlasil s úplným jadrovým odzbrojením prvýkrát 27. apríla na summite juhokórejského prezidenta Mun Če-ina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Severokórejský líder potvrdil svoj záväzok na druhom stretnutí s Munom 26. mája a opäť na summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 12. júna v Singapure.Severná Kórea v súlade s deklaráciou z júnového summitu v Singapure prisľúbila, že výmenou za bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov budeTrump však v júli pripustil, že neexistuje časový rámec, ktorý by určoval, dokedy sa majú Severokórejčania zbaviť svojich jadrových zbraní.