Obe Kórey budú viesť budúci týždeň rozhovory na úrovni generálov

Severokórejský vodca Kim Čong-un (vľavo) a juhokórejský prezident Mun Če-in si podávajú ruky v dedine Pchanmundžom ležiacej v demilitarizovanej zóne medzi oboma kórejskými štátmi 27. apríla 2018. Foto: Foto:

Soul 27. júla (TASR) - Južná Kórea sa dohodla so Severnou Kóreou, že budúci týždeň dôjde k vojenským rozhovorom na úrovni generálov, na ktorých prediskutujú kroky k naplneniu vojenskej časti dohody z aprílového summitu medzi oboma krajinami. V piatok o tom informovalo juhokórejské ministerstvo obrany.Rozhovory sa uskutočnia v utorok v Mierovom dome na južnej strane hranice v Pchanmundžome. Pchjongjang navrhol tieto rozhovory ako prvý a Soul s nimi neskôr súhlasil, uviedlo ministerstvo.Podľa agentúry Jonhap sa očakáva, že obe strany prerokujú kroky vedúce k vybudovaniu vzájomnej dôvery. Malo by ísť napríklad o odzbrojenie Spoločnej bezpečnostnej oblasti v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami a stiahnutia vojakov a výzbroje z pohraničných strážnych stanovíšť. Rokovania by sa tiež mohli týkať spoločného projektu s cieľom vykopať v demilitarizovanej zóne pozostatky vojakov, ktorí padli počas kórejskej vojny v rokoch 1950-53.Posledné takéto rozhovory sa konali v Pchanmundžome 14. júna - prvý raz za viac ako desaťročie. Vtedy sa obe strany dohodli na úplnom obnovení cezhraničných armádnych komunikačných kanálov.Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un vyzvali po svojom summite 27. apríla na spoločné úsilie zmierniť vojenské napätie a