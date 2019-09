Obec Malinová, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Obec Malinová, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Malinová 2. septembra (TASR) - Hornonitrianska obec Malinová si pripomenula 680. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavy uplynulý víkend ponúkli okrem kultúrneho programu či oceňovania osobností i spomienkový pochod na partizánsky bunker pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) či ryžovanie zlata, s ktorým je obec spätá.Samospráva obce pri príležitosti výročia ocenila na slávnostnej akadémii počas víkendu i občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena Malinovej. Čestným občanom obce sa stal bývalý reprezentant v zápasení Ferdinand Schlenker, ktorý ocenenie získal za šírenie dobrého mena obce v oblasti športu. Čestnou občiankou je i Wera Stiffel, nemecká občianka cenu získala za zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho a historického dedičstva, ako i podporu dobrých vzťahov s rodákmi v zahraničí, hlavne v Nemecku.Cenu obce Malinová udelil starosta Juraj Stiffel bývalej starostke Márii Luprichovej a dlhoročnej pracovníčke obecného úradu Edite Priehodovej. Cenu starostu obce si prevzali Peter Benko, Ladislav Richter, Erika Bolfíková, Dagmar Dudášová, Edita Grossová, Jozef Pastorok, Ján Bolfík a Pavol Remiaš. Obec zároveň udelila ďakovné plakety a listy organizáciám a spoločnostiam, ktoré pôsobia v Malinovej a okolí."Malinovej prajem ešte niekoľkonásobne viac ďalších rokov, ktoré boli i úspešné. Svedčí o tom to, že po niekoľkých pádoch a nešťastiach sa dokázala otriasť a ísť ďalej aj vďaka občanom," poprial obci starosta.Existencia Malinovej sa spája s nemeckou kolonizáciou v 14. storočí, keď sa v tejto oblasti pod Strážovskými vrchmi na hornej Nitre objavilo zlato. "V histórii obce bolo viacero medzníkov, ale najvýznamnejším je SNP. Obec Cach bola pred vojnou známa komunistickými a antifašistickými postojmi obyvateľov. Aj to bol dôvod, prečo sa na základe nacistických represálií museli mnohí ukrývať v neďalekých horách. Z nich potom vznikol v povstaní nezvyčajný partizánsky oddiel Ernst Thälmann, zložený prevažne z občanov nemeckej národnosti," spomenul Remiaš.Aktívnu účasť Malinovčanov v SNP pripomína okrem zrekonštruovaného partizánskeho bunkra i pomník v strede obce, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je na ňom 24 mien partizánov a odbojárov a pod nimi aj ďalších 30 mien obyvateľov Malinovej nemeckej národnosti, ktorí sa nedokázali vzoprieť nacizmu a museli narukovať do Wehrmachtu. Vlani pri pomníku pribudla aj druhá tabuľa, a to na pamiatku obetiam prvej svetovej vojny.