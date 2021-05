Obec Nižná Voľa v bardejovskom okrese zasiahla v noci lokálna povodeň, záchranné práce trvali aj počas dňa

Škody spôsobili prítoky

Pomoc cestárov aj vodohospodárov

Hasiči zasahovali aj inde

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Škody na majetku obce ale i ľudí spôsobila lokálna povodeň v noci zo soboty 1. na nedeľu 2. mája v obci Nižná Voľa (okres Bardejov). Vyliatie miestnych potokov po prietrži mračien hlásili hasičom v sobotu po pol desiatej v noci.Záchranné práce trvali až do ranných hodín, ako aj počas nedele. Pokračovať budú aj počas budúceho týždňa. V obci je vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Marcel Kaščák, škody spôsobili prítoky hlavného toku Čarnušina, ktoré pritekajú z okolitých lesov.„Na všetkých prítokoch bola zvýšená intenzita vody, upchalo priepusty, ktoré sú medzi prvými pri vstupe do obce. Tým pádom sa vybrežili potoky a zaplavilo miestne komunikácie, nádvoria, dvory rodinných domov, štátnu cestu a na miestnej komunikácii zobralo asfalt v mieste, kde sa nachádza hasičská stanica. Blízko je areál školského dvora a multifunkčné školské ihrisko základnej školy, ktoré sú zatopené bahnom, rovnako dva domy. Voda sa liala po cestách, miestnych komunikáciách, naplavovala konáre a bahno,“ informoval Kaščák.Najhoršie podľa starostu dopadol stred obce, kde vyplavilo zhruba pol metra naplavenín. „Bolo ich potrebné odstraňovať, keďže je to cesta tretej triedy v správe Vyššieho územného celku. Prišla technika a do piatej hodiny ráno sme sprejazdňovali cestu, aby bola k dispozícii pre záchranné zložky,“ dodal Kaščák s tým, že našťastie nezaznamenali žiadne zranenia, ani nemuseli nikoho evakuovať.Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Bardejova a členovia obecných hasičských zborov z obcí Nižná Voľa, Vyšná Voľa a Oľšavce.„V mene krízového štábu chcem poďakovať dobrovoľným hasičom z našej aj susedných dedín ako aj našim obyvateľom, ktorí prišli a pomáhali sprejazdňovať cesty, ulice a robiť hrádze tak, aby voda nepoškodzovala majetok občanov a obce. Ľudia boli k dispozícii do skorých ranných hodín,“ zdôraznil Kaščák.Pomoc poskytla aj Správa a údržba ciest PSK a v pondelok prisľúbili pomôcť s technikou aj vodohospodári.„Ešte dva priepusty sú upchaté, zajtra musíme začať s čistením priepustov a odstraňovaním následkov povodne. Čakajú nás upratovacie práce a vyčísľovanie škôd,“ dodal starosta, ktorý len škody na obecnom majetku odhadol predbežne na 10-tisíc eur.Od roku 2010, odkedy je starostom, to podľa Kaščáka bola zhruba štvrtá, ale najväčšia povodeň.Ani tá však nedosiahla intenzitu povodne, ktorá obec postihla pred vyše 30-timi rokmi, kedy bola potopená celá obec a voda zobrala cesty, mosty a zaplavila množstvo pivníc.„Odvtedy už máme potok vyregulovaný, ale iba v intraviláne obce. Bočné prítoky ale vyregulované nie sú a tam by pomohlo urobiť nejaké vodozádržné opatrenia, aby voda ostávala v lese a do obce pritekala len postupne,“ dodal starosta.V noci zo soboty na nedeľu zasahovali hasiči v piatich prípadoch povodní aj v okresoch Svidník a Medzilaborce, tri výjazdy zaznamenali aj dobrovoľní hasiči.Celkovo zasahovalo 13 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s piatimi kusmi techniky a 26 dobrovoľných hasičov so šiestimi kusmi techniky.