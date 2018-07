Obec Stará Lesná navštívila po povodni Lubyová, ponúkla pomoc

Na snímke turisti sledujú zatopenú cestu a časť parkoviska neďaleko Hotela Hills v Starej Lesnej z vybreženého Studeného potoka v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách 19. júla 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Stará Lesná 20. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR bude nápomocné pri odstraňovaní škôd po povodniach v obci Stará Lesná v okrese Kežmarok. Potvrdila to šéfka rezortu Martina Lubyová (nominantka SNS) po tom, čo si v piatok popoludní sama prišla pozrieť situáciu v obci.uviedla Lubyová s tým, že ministerstvo má v rámci havárií operatívne možnosti ako pomôcť.Dohromady museli z chát, príbytkov i jedného hotela v Starej Lesnej evakuovať až 270 ľudí. Ministerka zhodnotila, že miestni situáciu veľmi dobre zvládajú a vyzdvihla prácu hasičov, polície, ale aj samaritánov, ďalších zložiek okresného úradu i miestnej samosprávy.konštatovala Lubyová. Ubezpečila, že rezort školstva bude v tomto prípade maximálne nápomocný.Najväčšie problémy majú v Starej Lesnej kvôli dvom poškodeným mostom i lávke pre peších. Starosta obce Ľubomír Lauf uviedol, že v prvom rade sa teraz snažia zabezpečiť pontónový most, aby mohli autá, ktoré ostali na druhej strane Studeného potoka, previesť turistom do obce.priblížil.Dodal, že okrem mostov strhla voda v dolnej časti obce aj chodníky a dokonca aj verejné osvetlenie, v hornej časti zase chýba časť cesty aj prístupovej komunikácie k rodinným domom.konštatoval starosta a dodal, že škody po povodni budú naozaj vysoké. Zatiaľ si však netrúfa povedať výšku sumy, ktorá bude potrebná na opravy ciest, mostov i príbytkov.Povodeň zasiahla tatranský a podtatranský región v noci zo stredy na štvrtok (19.7.) po výdatných dažďoch. Najviac postihla práve Starú Lesnú, ale aj Tatranskú Javorinu, mesto Vysoké Tatry či spomínanú Osturňu, Malú Frankovú i obec Ždiar. Poškodených je aj viacero turistických chodníkov, Bielovodská a Javorova dolina sú momentálne uzavreté, ďalšie chodníky v Malej Studenej, Tichej a Kôprovej doline sú priechodné s obmedzeniami. V okresoch Poprad a Kežmarok je vyhlásená mimoriadna situácia.