Obedy zadarmo nie sú v skutočnosti zadarmo a rodičia budú aj tak platiť, tvrdí riaditeľ ZMOS

10.2.2023 (SITA.sk) - Obedy zadarmo nie sú v skutočnosti zadarmo. Uviedol to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní ústredný riaditeľ Združenia miest a obcí (ZMOS) „V minulosti sme obedy zadarmo nekritizovali ako myšlienku, ale ako problém v tom, že štát chcel, aby sme to zaviedli rýchlo. Nemali sme vybudované kapacity, chýbali nám zariadenia od príborov až po technické vybavenie. Zistili sa dve veci – zvýšil sa počet stravníkov a znížil sa objem kuchynského odpadu. Bola to myšlienka, ktorá sa ujala aj napriek problémom," vysvetlil Kaliňák.Terajšie schválenie obedov zadarmo Národnou radou SR začne platiť od 1. mája. „Dovtedy má štát získať peniaze iným spôsobom a uvidíme, koho podojí, či firmy, alebo banky," tvrdí.Kaliňák dodal, že je veľkou dilemou, ako sa to zafinancuje od januára do konca apríla. „Evidentne z našich vlastných peňazí, ktoré nemáme narozpočtované, lebo sme nepredpokladali, že to štát nechá na nás. Zastupiteľstvo má dve možnosti, buď nájde peniaze a dofinancuje obedy zadarmo, alebo to presunie na rodičov," vysvetlil predseda ZMOS.Taktiež informoval, že rodičia aj tak budú platiť poplatky, pretože obed zadarmo znamená to, že štát zaplatí potraviny.„Potom je réžia, ktorú musíme my rozrátať a povedať si, ,toto je úroveň réžie, ktorú ešte dokážeme zatiahnuť a toto už je nad naše finančné možnosti´, preto to musíme preklopiť na plecia rodičov," doplnil Kaliňák.Zároveň uviedol, že keď začína parlamentná schôdza, všetci majú hrôzu, čo príde na konci dňa.„Či nám zoberú peniaze, alebo dajú nové úlohy bez peňazí. Teraz je v parlamente niekoľko zákonov, ktoré sú vládne alebo poslanecké, ktoré permanentne idú robiť z komunálu terč. My ani teraz nemáme pokoj, ktorý sme potrebovali alebo stabilitu a nehovorím o tom záchrannom kolese, ktoré potrebujeme, aby nám štát dal," zdôraznil.Dodal, že teraz sú v období, keď nevedia, kde začína a kde končí „hitparáda populizmu".