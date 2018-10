Obetí zemetrasenia a cunami na Sulawesi je už viac než 1500

Muž nesie veci z vraku medzi troskami na ulici v meste Donggala 2. októbra 2018 po ničivom zemetrasení a cunami na indonézskom ostrove Sulawesi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 4. októbra (TASR) - Počet obetí na životoch, ktoré si vyžiadali minulotýždňové zemetrasenie a vlny cunami na indonézskom ostrove Sulawesi, stúpol vo štvrtok nad 1500. Vyplýva to z aktualizovanej bilancie indonézskeho úradu civilnej ochrany, ktorú prevzala tlačová agentúra AP.Podľa príspevku tohto orgánu na sieti Twitter je najnovšie evidovaných 1558 mŕtvych, zatiaľ čo skôr v priebehu dňa uvádzal číslo 1424.Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 a následná vlna cunami, ktorú najsilnejší otras vyvolal, zničili v piatok mesto Palu a okolité obce v indonézskej provincii Stredné Sulawesi. S ťažkými zraneniami je hospitalizovaných viac než 2550 ľudí a 113 osôb zostáva nezvestných.Napriek dlhému času, ktorý uplynul od momentu katastrofy, prichádzajú stále správy o náleze živých ľudí pod troskami. Jeden z pracovníkov francúzskej záchranárskej organizácie Pompiers de l'urgence vo štvrtok oznámil, že jeho tím zachytil pomocou snímačov známky prítomnosti žijúcej osoby pod ruinami hotela v Palu. Nebolo však známe, či je táto osoba pri vedomí. Záchranári sa k nej zatiaľ nedokázali dostať, pretože sa nachádza pod hrubou vrstvou betónu a do zotmenia mali k dispozícii len ručný vrták.Indonézska armáda vyslala na Sulawesi ďalšie posily. Armádne lietadlá slúžia taktiež na evakuáciu zranených a ďalších preživších. Na ostrov postupne prichádzajú pomáhať aj pracovníci rôznych mimovládnych humanitárnych organizácií.Indonézska ministerka zahraničných vecí Retno Marsudiová medzitým informovala, že pomoc vo forme vojenských transportných lietadiel poskytli India a Singapur, pričom celkove ponúklo Indonézii podporu 18 krajín. Vláda podľa nej pracuje na uzavretí príslušných dohôd napríklad s Japonskom a Spojenými štátmi. Hovorca národného úradu civilnej ochrany Sutopo Purwo Nugroho povedal, že prisľúbené bolo poskytnutie 11 transportných lietadiel, a to aj z Južnej Kórey, Británie, Malajzie, Japonska a Kataru.