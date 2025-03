Obetiam domáceho násilia nepomôžu prázdne gestá, Kolíková predstavila konkrétne opatrenia – VIDEO

Desivé štatistiky

Potreba redefinovať znásilnenie v trestnom zákone

Opatrenia, ktoré prinesú skutočné výsledky

Dôležitosť podpory mimovládnych organizácií

11.3.2025 (SITA.sk) - Obetiam násilia nepomôžu prázdne gestá. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , podľa ktorej je potrebné prísť s riešeniami. SaS upozornila, že domáce násilie na Slovensku predstavuje alarmujúci celospoločenský problém."V krajine takmer neexistujú centrá na prácu s páchateľmi domáceho násilia, hoci Slovensko má v porovnaní s Európou dvojnásobne vyšší počet žien, ktoré v poslednom roku zažili agresiu od partnera," zdôraznila strana. Vládna koalícia podľa SaS mlčí a ženám namiesto riešení ponúka na Medzinárodný deň žien len prázdne gestá.Poslankyňa Martina Bajo Holečková upozornila na skutočnosť, že každá tretia žena na Slovensku zažila násilie od muža, pričom každá štvrtá zažila násilie od svojho partnera."Ženy čelia nielen fyzickému, ale aj psychickému, ekonomickému či sexuálnemu násiliu. Obeťami domáceho násilia sú často aj deti," zdôraznila Bajo Holečková s tým, že desivé sú aj štatistiky, ktoré hovoria o tom, že za posledných päť rokov polícia eviduje 125 závažných násilných činov voči ženám, z čoho tretinu spáchal ich partner."Každoročne sa začne okolo 600 trestných stíhaní za domáce násilie, no trestné oznámenie podá len 15 percent obetí. Mnohé ženy sú od podania oznámenia odhovárané dokonca samotnými úradmi. Väčšina páchateľov dostáva len symbolické tresty – trest odňatia slobody bol uložený iba štyrom percentám odsúdených," informovala poslankyňa.Aj napriek týmto číslam vládna koalícia podľa SaS nekoná. Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) upozornila, že namiesto toho, aby vláda prijímala zákony, ktoré by ženám pomohli a zabezpečili efektívne stíhanie násilných trestných činov, tak ich v parlamente systematicky blokuje."Nielenže ignoruje legislatívne opatrenia na ochranu žien, ale neprijíma ani operatívne kroky na ich bezpečnosť," dodala Kolíková. Podľa nej je potrebné v prvom rade redefinovať znásilnenie v trestnom zákone. Ako vysvetlila, dnes je to žena, ktorá musí preukázať, že na nej bolo páchané násilie."Účinnejšie by bolo, ak by nebola potrebná dôkazná povinnosť násilného konania, ale postačoval by nesúhlas obete," vysvetlila Kolíková, ktorá súčasne predstavila opatrenia, ktoré podľa nej prinesú skutočné výsledky."Treba posilniť intervenčné centrá pre obete domáceho násilia a zabezpečiť ich stabilné financovanie. Zlepšiť ochranu obetí v trestnom konaní, domáce násilie by mali vyšetrovať špecializované vyšetrovateľky a vyšetrovatelia. Dôležitým riešením, je aj zavedenie celoživotných zákazov činnosti pre páchateľov sexuálneho násilia na deťoch. Rovnako treba zvážiť zavedenie súkromnej obžaloby ako účinného nástroja v prípade nečinnosti štátnych orgánov, aby obete mali možnosť dostať páchateľa pred súd," uviedla Kolíková.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) súčasne upozornil aj na dôležitosť podpory mimovládnych organizácií, ktoré ženám a obetiam násilia pomáhajú. Ako však podotkol, tieto organizácie prežívajú len vďaka obmedzeným rozpočtom."Intervenčné centrá suplujú štát, ktorý im neposkytuje dostatočnú podporu. Namiesto toho, aby ich vláda financovala a posilňovala, robí z nich nepriateľa a verejne proti nim bojuje," dodal Dostál a pripomenul, že sexistické poznámky a hrubé vyjadrenia voči ženám nepatria ani do politiky.V tejto súvislosti spomenul vyjadrenia nového ministra športu Rudolfa Huliaka , ktorý poslankyňu Luciu Plavákovú (PS) označil za "suku" a poslankyňu Kolíkovú za "vrahyňu".