Obhajca Juventus na úvod novej sezóny do Parmy, na Inter čaká Lecce

Rím 30. júla (TASR) - Futbalisti majstrovského Juventusu Turín vstúpia do novej sezóny Serie A na ihrisku Parmy. Hneď v nasledujúcom kole čaká nového tréneraMaurizia Sarriho domáca konfrontácia s bývalým klubom SSC Neapol. Rozpis ročníka 2019/2020 zverejnilo vedenie talianskej ligy v pondelok.Relatívne jednoduchý debut na lavičke Interu Miláno čaká aj Antonia Conteho.aj so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom privítajú nováčika z Lecce. Conte sa vrátil do Talianska po troch rokoch, predtým doviedol Juventus k trom titulom, svoj niekdajší klub vyzve v 6. kole. Prvé milánske derby ho čaká 22. septembra v rámci 4. kola. Úradujúci vicemajstri z Neapola odštartujú ročník 2019/2020 na pôde Fiorentiny.Nová sezóna Serie A sa začne 25. augusta a potrvá do 24. mája. V zime je naplánovaná krátka prestávka od 23. decembra do 5. januára, informovala agentúra AP.