Obhajca Slovan začína u nováčika v Žiari, v Trnave letný prievan

archívna fotografia z Fortunaligy Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

program 1. kola Fortuna ligy 2019/2020:



sobota 20. júla:



18.00 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina (rozhodcovia: Ochotnický - Roszbeck, Vitko, PP RTVS)



19.00 FK Senica - AS Trenčín (Ziemba - Tomčík, Ádám)



20.00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠK Slovan Bratislava (Chmura - Benko, Weiss, PP Orange Sport)



nedeľa 21. júla:



19.00 FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď (Marhefka - D. Hrčka, Hrmo)



19.00 MFK Ružomberok - FC Nitra (Sedlák - Štrbo, Ferenc)



19.00 FC ViOn Zlaté Moravce - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Kružliak - Hancko, Bednár)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy odštartuje v sobotu tromi zápasmi 1. kola, zvyšné tri súboje sa pre povinnosti FC DAC 1904 Dunajská Streda, Spartaka Trnava a MFK Ružomberok v Európskej lige UEFA 2019/2020 odohrajú v nedeľu.V pozícii obhajcu titulu nastúpi bratislavský Slovan najskôr na pôde nováčika súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ktorý si právo štartu medzi elitou zaistil vďaka prvenstvu v druhej najvyššej súťaži. "Belasí" pricestujú do Žiaru tri dni po obrovskom sklamaní z vypadnutia v 1. predkole Ligy majstrov, keď po dvoch remízach 1:1 so Sutjeskou Nikšič neuspeli v jedenástkovom rozstrele v stredajšej odvete v Čiernej Hore. Vyhadzovom na to doplatil hlavný tréner Martin Ševela a jeho asistent Ivan Vrabec. Slovanu sa v lete podarilo udržať káder pohromade a v novom ročníku bude opäť jasný favorit na zisk titulu. V minulej sezóne získal v 33 kolách až 80 bodov, majstrom sa stal s 20-bodovým náskokom.Poriadny prievan v kabíne sa udial v Spartaku Trnava, ktorý po zmene vlastníka pristúpil k zmenám v kádri. Víťaz Slovenského pohára potrebuje v prvom rade čas na zohratie sa a pred štartom sezóny deklaroval cieľ, ktorým je prebojovať sa do prvej šestky.konštatoval športový riaditeľ Andrej Kostolanský.O miestenku v hornej polovici chcú zabojovať aj Michalovce, Nitra, či vlaňajšia "šťuka" ligy zo Serede, ale aj Trenčín, ktorý sa udržal vo FL až v baráži na úkor Popradu. V novej sezóne nájdu Trenčania prechodný domov v Žiline, keďže prebieha výstavba ich štadióna, Sereď zasa bude hrávať svoje domáce zápasy v Nitre.povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.Najväčším súperom Slovana v boji o titul by mala byť Dunajská Streda, hoci prišla o dvojicu defenzívnych opôr - Tomáša Huka a Ľubomíra Šatku. Pohárové ambície majú v Žiline, vysoko túžia byť Ružomberčania. "načrtol plány do novej sezóny športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.Hrať sa bude rovnakým systémom ako v uplynulej sezóne, po 22-kolovej základnej časti sa liga rozdelí na šestku bojujúcu o titul, resp. sexteto bojujúce o záchranu. Chýbať nebudú súboje baráže o záchranu v lige, resp. o účasť v pohárovej Európe v prípade, že víťaz Slovenského pohára - Slovnaft Cupu skončí v konečnej tabuľke do 3. miesta. Záverečné kolo základnej časti je na programe 7. marca 2019, meno majstra bude najneskôr známe po 10. kole nadstavby v druhej polovici mája.