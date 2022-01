Obhajoba Zoroslava Kollára posilňuje tím

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Do obhajoby Zoroslava Kollára vstupuje ďalší advokát - Matúš Gémeš. "Aj keď už dlhodobo nežijem na Slovensku, pozorne a s nadhľadom sledujem všetky "poeticky označované" mediálne trestné konania. Stav, ktorý v týchto prípadoch prevláda mi však ako dlhoročnému profesionálnemu advokátovi nie je ľahostajný. S poľutovaním musím skonštatovať, že množiace sa nezákonnosti a represia nepredstavujú len náhodné či ojedinelé porušovanie ľudských práv a slobôd jedným orgánom či jednotlivcom, ale vykazujú znaky sofistikovanej a vopred plánovanej kriminalizácie vybraného okruhu osôb. Po bližšom oboznámení sa s trestnou vecou môjho kolegu advokáta JUDr. Zoroslava Kollára musím s vážnym znepokojením konštatovať, že Úrad špeciálnej prokuratúry v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní úplne zlyhal. Čo je horšie, všetko nasvedčuje tomu, že sa na tvorbe masívnej nezákonnosti voči nemu aktívne podieľa.", uviedol Matúš Gémeš, podľa ktorého môže byť Zoroslav Kollár len jednou z viacerých obetí týchto obludných praktík. "Som toho názoru, že o prípade Zoroslava Kollára je potrebné začať verejne hovoriť. Od vznesenia jeho obvinení uplynula dostatočne dlhá doba na to, aby verejnosť spoznala ich absurditu a podaná obžaloba a spôsob ako k jej podaniu došlo je tá správna príležitosť. Jeho 15 mesačné väzobné stíhanie nemá žiadne ďalšie opodstatnenie a už dávno mal byť prepustený z väzby na slobodu. Obhajoba bude nekompromisne poukazovať na zlyhania a hrubé nezákonnosti vyvolané vyšetrovacími a justičných orgánmi v tejto veci.", uzavrel Matúš Gémeš.sa profesionálne venuje trestnému právu viac ako 22 rokov. V minulosti bol koncipientom a neskôr partnerom renomovaného advokáta JUDr. Jána Gerega, s ktorým vykonával spoločnú obhajobu v mnohých mediálne známych kauzách. Tiež zastupoval v extradičnom konaní známu Slovenku Máriu Kukučovú. V roku 2015 bol ako prvý advokát z krajín Vyšehradskej 4 zapísaný do zoznamu eurousadených advokátov vedeného Lichtenštajnskou advokátskou komorou. Dnes je manažujúcim partnerom Lichtenštajnskej advokátskej kancelárie BOOM & SMART, ktorá poskytuje právne služby aj na Slovensku. Dlhodobo žije v Lichtenštajnskom kniežatstve.Informačný servis