Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 2.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu


Tagy: Nová predajňa PR

Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom. "Tešíme sa, že v raste na Slovensku ...



Zdieľať
427a9107 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom.


"Tešíme sa, že v raste na Slovensku pokračujeme a sme tu v ďalšom regióne pre našich zákazníkov a ich projekty.," uviedol pri otvorení Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales CZ & SK spoločnosti OBI. "Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať."

Nová predajňa – nové možnosti


Zákazníci sa v Rimavskej Sobote môžu tešiť na nové koncepty usporiadania elektronáradia a príslušenstva, ako aj na bohaté záhradné centrum s pestrým sortimentom rastlín, nábytku, grilov, bazénov a produktov pre voľný čas.

Pri návšteve predajne získajú nielen kvalitné produkty a odborné rady pre projekty všetkých veľkostí, či už ide o malé úpravy alebo rozsiahle renovácie, ale aj praktické doplnkové služby - výhodné doručenie tovaru, prenájom prívesu či dodávky, alebo nakladacie zóny, ktoré šetria čas pri vyzdvihovaní väčších nákupov.

Online služby a aplikácia heyOBI


OBI dlhodobo stavia na kvalite svojich služieb a optimálne prepája výhody kamenných predajní s digitálnymi riešeniami. Okrem overených konceptov ako sú prenájom náradia, prívesov či prírez dreva, značka významne posilnila aj online služby.

Takmer celý sortiment je možné rezervovať cez e-shop a vyzdvihnúť v predajni alebo si ho pohodlne nechať doručiť domov. V online prostredí majú zákazníci prístup k viac ako 120 000 produktom, môžu si skontrolovať dostupnosť náradia na prenájom vo svojej predajni a využiť desiatky návodov s podrobnými postupmi. To všetko im uľahčí prípravu projektu ešte pred návštevou predajne.

Kľúčovým nástrojom je mobilná aplikácia heyOBI, ktorá zákazníkom uľahčuje plánovanie projektov a prináša personalizované tipy. Aplikácia ponúka inšpirácie pre DIY projekty, prístup k akčným kupónom alebo prehľad objednávok. Zákazníci v nej pravidelne nájdu každotýždenné akčné ponuky, zľavové kupóny, súťaže aj praktické rady a tipy pre malé aj veľké projekty.

Spoločenská zodpovednosť


OBI Slovensko sa aktívne angažuje aj v komunitách, kde pôsobí. Už niekoľko rokov sa zamestnanci venujú výsadbe mestských záhonov, skrášľovaniu verejných priestorov a prinášajú inšpiráciu do ulíc a parkov.

Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote je zároveň prísľubom, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí – v súlade so svojimi hodnotami zodpovednosti, partnerstva a inšpirácie.

O spoločnosti OBI


OBI patrí k dominantným hráčom na DIY trhu. Značka otvorila prvú predajňu v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.

OBI neustále spája offline a online svet, aby zákazníkom prinášala pohodlie, inšpiráciu a istotu, že s OBI zvládnu akýkoľvek projekt.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nová predajňa PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Škoda a jej odvážny experiment: Neuroveda a AI skúmajú, ako prvá jazda mení názor na elektromobily
<< predchádzajúci článok
Ako čítať etikety potravín: cukry, tuky, bielkoviny, vláknina bez mýtov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 