|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu
Tagy: Nová predajňa PR
Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom. "Tešíme sa, že v raste na Slovensku ...
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - Nová prevádzka vyrástla v Rimavskej Sobote a je prvou predajňou v regióne Gemer, kde chce byť spoločnosť bližšie k svojim zákazníkom.
"Tešíme sa, že v raste na Slovensku pokračujeme a sme tu v ďalšom regióne pre našich zákazníkov a ich projekty.," uviedol pri otvorení Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales CZ & SK spoločnosti OBI. "Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať."
Zákazníci sa v Rimavskej Sobote môžu tešiť na nové koncepty usporiadania elektronáradia a príslušenstva, ako aj na bohaté záhradné centrum s pestrým sortimentom rastlín, nábytku, grilov, bazénov a produktov pre voľný čas.
Pri návšteve predajne získajú nielen kvalitné produkty a odborné rady pre projekty všetkých veľkostí, či už ide o malé úpravy alebo rozsiahle renovácie, ale aj praktické doplnkové služby - výhodné doručenie tovaru, prenájom prívesu či dodávky, alebo nakladacie zóny, ktoré šetria čas pri vyzdvihovaní väčších nákupov.
OBI dlhodobo stavia na kvalite svojich služieb a optimálne prepája výhody kamenných predajní s digitálnymi riešeniami. Okrem overených konceptov ako sú prenájom náradia, prívesov či prírez dreva, značka významne posilnila aj online služby.
Takmer celý sortiment je možné rezervovať cez e-shop a vyzdvihnúť v predajni alebo si ho pohodlne nechať doručiť domov. V online prostredí majú zákazníci prístup k viac ako 120 000 produktom, môžu si skontrolovať dostupnosť náradia na prenájom vo svojej predajni a využiť desiatky návodov s podrobnými postupmi. To všetko im uľahčí prípravu projektu ešte pred návštevou predajne.
Kľúčovým nástrojom je mobilná aplikácia heyOBI, ktorá zákazníkom uľahčuje plánovanie projektov a prináša personalizované tipy. Aplikácia ponúka inšpirácie pre DIY projekty, prístup k akčným kupónom alebo prehľad objednávok. Zákazníci v nej pravidelne nájdu každotýždenné akčné ponuky, zľavové kupóny, súťaže aj praktické rady a tipy pre malé aj veľké projekty.
OBI Slovensko sa aktívne angažuje aj v komunitách, kde pôsobí. Už niekoľko rokov sa zamestnanci venujú výsadbe mestských záhonov, skrášľovaniu verejných priestorov a prinášajú inšpiráciu do ulíc a parkov.
Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote je zároveň prísľubom, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí – v súlade so svojimi hodnotami zodpovednosti, partnerstva a inšpirácie.
OBI patrí k dominantným hráčom na DIY trhu. Značka otvorila prvú predajňu v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.
OBI neustále spája offline a online svet, aby zákazníkom prinášala pohodlie, inšpiráciu a istotu, že s OBI zvládnu akýkoľvek projekt.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu © SITA Všetky práva vyhradené.
"Tešíme sa, že v raste na Slovensku pokračujeme a sme tu v ďalšom regióne pre našich zákazníkov a ich projekty.," uviedol pri otvorení Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales CZ & SK spoločnosti OBI. "Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať."
Nová predajňa – nové možnosti
Zákazníci sa v Rimavskej Sobote môžu tešiť na nové koncepty usporiadania elektronáradia a príslušenstva, ako aj na bohaté záhradné centrum s pestrým sortimentom rastlín, nábytku, grilov, bazénov a produktov pre voľný čas.
Pri návšteve predajne získajú nielen kvalitné produkty a odborné rady pre projekty všetkých veľkostí, či už ide o malé úpravy alebo rozsiahle renovácie, ale aj praktické doplnkové služby - výhodné doručenie tovaru, prenájom prívesu či dodávky, alebo nakladacie zóny, ktoré šetria čas pri vyzdvihovaní väčších nákupov.
Online služby a aplikácia heyOBI
OBI dlhodobo stavia na kvalite svojich služieb a optimálne prepája výhody kamenných predajní s digitálnymi riešeniami. Okrem overených konceptov ako sú prenájom náradia, prívesov či prírez dreva, značka významne posilnila aj online služby.
Takmer celý sortiment je možné rezervovať cez e-shop a vyzdvihnúť v predajni alebo si ho pohodlne nechať doručiť domov. V online prostredí majú zákazníci prístup k viac ako 120 000 produktom, môžu si skontrolovať dostupnosť náradia na prenájom vo svojej predajni a využiť desiatky návodov s podrobnými postupmi. To všetko im uľahčí prípravu projektu ešte pred návštevou predajne.
Kľúčovým nástrojom je mobilná aplikácia heyOBI, ktorá zákazníkom uľahčuje plánovanie projektov a prináša personalizované tipy. Aplikácia ponúka inšpirácie pre DIY projekty, prístup k akčným kupónom alebo prehľad objednávok. Zákazníci v nej pravidelne nájdu každotýždenné akčné ponuky, zľavové kupóny, súťaže aj praktické rady a tipy pre malé aj veľké projekty.
Spoločenská zodpovednosť
OBI Slovensko sa aktívne angažuje aj v komunitách, kde pôsobí. Už niekoľko rokov sa zamestnanci venujú výsadbe mestských záhonov, skrášľovaniu verejných priestorov a prinášajú inšpiráciu do ulíc a parkov.
Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote je zároveň prísľubom, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí – v súlade so svojimi hodnotami zodpovednosti, partnerstva a inšpirácie.
O spoločnosti OBI
OBI patrí k dominantným hráčom na DIY trhu. Značka otvorila prvú predajňu v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.
OBI neustále spája offline a online svet, aby zákazníkom prinášala pohodlie, inšpiráciu a istotu, že s OBI zvládnu akýkoľvek projekt.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - OBI na Slovensku expanduje. V srdci Gemera v Rimavskej Sobote dnes otvára svoju devätnástu predajňu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nová predajňa PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Škoda a jej odvážny experiment: Neuroveda a AI skúmajú, ako prvá jazda mení názor na elektromobily
Škoda a jej odvážny experiment: Neuroveda a AI skúmajú, ako prvá jazda mení názor na elektromobily
<< predchádzajúci článok
Ako čítať etikety potravín: cukry, tuky, bielkoviny, vláknina bez mýtov
Ako čítať etikety potravín: cukry, tuky, bielkoviny, vláknina bez mýtov