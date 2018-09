Objavený list potvrdzuje, že Vatikán vedel o McCarrrickovom obťažovaní

Kardinál Theodor McCarrick, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 8. septembra (TASR) - Spravodajský portál Catholic News Service (CNS) vydal v piatok upravenú verziu listu z roku 2006 napísaného vysokopostaveným predstaviteľom Vatikánu, ktorým sa potvrdzuje, že Svätá stolica mala už od roku 2000 informáciu o nevhodnom správaní medzičasom suspendovaného bývalého kardinála Theodora McCarricka. Informovala o tom agentúra AP.List datovaný 11. októbrom 2006 napísal vtedajší arcibiskup Leonardo Sandri, ktorý pôsobil vo vatikánskom Štátnom sekretariáte. Adresátom listu bol newyorský kňaz Boniface Ramsey, ktorý v rokoch 1986-96 pôsobil na fakulte seminára Nepoškvrneného počatia v South Orange v štáte New Jersey.Sandri vo svojom liste odkazuje na, na ktoré Ramsay bol upozornil v novembri 2000 vtedajšieho apoštolského nuncia v Spojených štátoch, neskoršieho arcibiskupa Gabriela Montalva.V roku 2000, keď bol McCarrick vymenovaný za arcibiskupa Washingtonu, Ramsey kontaktoval arcibiskupa Montalva, aby mu oznámil obvinenia, ktoré si na McCarrickovu adresu vypočul od študentov seminára. Ramsey dodal, že na žiadosť nuncia spísal výpovede študentov seminára. Spresnil tiež, že jeho listbol o McCarrickovi a jeho konaní; neobviňoval v ňom seminaristov.CNS uviedla, že hoci Ramsey priznal, že oficiálnu odpoveď na svoj list z 22. novembra 2000 nedostal,kvôli poznámke z listu od arcibiskupa Sandriho z roku 2006, v ktorom sa zmieňuje o obvineniach vznesených voči McCarrickovi v roku 2000.Ramseyovo tvrdenie sa zhoduje so svedectvom arcibiskupa Carla Mariu Vigana, ktorý bol v rokoch 2011-16 apoštolským nunciom v USA.Viganó nedávno zverejnil vyhlásenie, v ktorom obviňuje vedenie Rímskej kúrie, že v prvých rokoch 21. storočia vedelo o nevhodnom správaní bývalého arcibiskupa McCarricka, a napriek tomu bol vymenovaný za kardinála.Viganó v ňom obviňuje bývalých štátnych sekretárov pôsobiacich počas pontifikátov Jána Pavla II. a Benedikta XVI., že roky ignorovali podrobné svedectvá o McCarrickom správaní a životnom štýle. Viganó tiež pripomína, že Benedikt XVI. v roku 2009 alebo 2010 McCarricka potrestal, ale pápež František ho rehabilitoval.V júli tohto roku však pápež prijal McCarrickovu rezignáciu a nariadil mu. Emeritný washingtonský arcibiskup takisto dostal zákaz akéhokoľvek verejného vystupovania a musí zostať v dome, ktorý mu cirkev určila.K tomuto kroku pápež pristúpil po tom, ako americké cirkevné vyšetrovacie inštitúcie dospeli k záveru, že obvinenie, že McCarrick zneužíval mladistvého, je založené na dôveryhodných informáciách.McCarricka 20. júna uvoľnili z kňazských funkcií v dôsledku vyšetrovania súvisiaceho s obťažovaním chlapca v New Yorku spred 40 rokov. Obeť mala vtedy 11 rokov a tvrdí, že zneužívanie pokračovalo aj počas nasledujúcich dvoch desaťročí. McCarrick to však poprel.Medzi chlapcami, ktorých údajne zneužíval, je aj dieťa, ktoré pokrstil ako prvé po svojej kňazskej vysviacke. McCarrick je obvinený aj zo sexuálneho obťažovania ďalších chlapcov a seminaristov.Viganó (77) patrí ku konzervatívcom v katolíckej cirkvi a jeho negatívne postoje k homosexualite sú všeobecne známe.Viganó pápeža vo svojom vyhlásení vyzval, aby v dôsledku McCarrickovej kauzy odstúpil. Viganó totiž podľa televízie CBS tvrdí, že pápeža v roku 2013 informoval o podozreniach týkajúcich sa pohlavného zneužívania vznesených voči prominentnému kňazovi v USA, ale František v tejto veci nepodnikol nijaké kroky.