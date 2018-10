Objavili trosky indonézskeho lietadla i osobné veci pasažierov

Indonézsky vojak prechádza okolo vylovených trosiek havarovaného lietadla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 31. októbra (TASR) - Šéf indonézskej národnej záchrannej a pátracej agentúry v stredu uviedol, že na dne Jávskeho mora sa našli trosky lietadla indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air i osobné veci jeho pasažierov. K predmetu považovanému za možný trup lietadla sa však potápačom stále nedarí dostať.Muhammad Syaugi novinárom podľa agentúry AP povedal, že pátraciu operáciu komplikujú silné podmorské prúdy. Zainteresovaní sú však podľa jeho slov naďalej presvedčení, že trup lietadla, ktoré sa do mora zrútilo v pondelok, sa im podarí vyloviť.Syaugi tiež uviedol, že úrady už zachytili signál zo zapisovača letových údajov, k tejto čiernej skrinke sa však pre silné morské prúdy zatiaľ nedostali.Haváriu lietadla, ktoré sa v pondelok 29. októbra zrútilo približne 13 minút po štarte z medzinárodného letiska v Jakarte, neprežil nikto z 189 ľudí na palube.Boeing 737 Max 8 s kapacitou 210 cestujúcich smeroval na linke JT610 z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Naposledy ho lokalizovali pri meste Karawang v provincii Západná Jáva, potom zmizol z radarov a prerušil sa kontakt s posádkou.Indonézske úrady potvrdili, že lietadlo sa zrútilo do Jávskeho mora neďaleko pobrežia v oblasti, kde má hĺbku 30-35 metrov.Šéf spoločnosti Lion Air uviedol, že pilot krátko po štarte zistil nešpecifikovaný problém a požiadal o povolenie na návrat. Podľa neho malo toto lietadlo technický problém už pri svojom predošlom lete. Problém však vyriešili v súlade s postupmi výrobcu. Indonézsky prezident Joko Widodo nariadil vyšetrovanie nehody.