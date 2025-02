Objavte silu arónie – prírodného zázraku, ktorý vaša imunita ocení!

Kráľovná antioxidantov zaujala aj vedcov!

Účinky arónie oceňujú hlavne onkologickí pacienti a ľudia so slabšou imunitou

Benefity ARÓNIE, ktoré môžete spoznať už dnes



Zlepšuje trávenie – arónia má množstvo skvelých účinkov vrátane podpory trávenia a celkovej pohody, je to najmä kvôli polyfenolickým zlúčeninám. Tie sú taktiež zodpovedné za ochranu pred žalúdočnými vredmi.

arónia má množstvo skvelých účinkov vrátane podpory trávenia a celkovej pohody, je to najmä kvôli polyfenolickým zlúčeninám. Tie sú taktiež zodpovedné za ochranu pred žalúdočnými vredmi.

Podporuje pečeň – arónia vďaka svojmu zloženiu podporuje správne fungovanie pečene a obličiek. Niektoré štúdie zistili, že je v tomto smere účinnejšia ako brusnice.

arónia vďaka svojmu zloženiu podporuje správne fungovanie pečene a obličiek. Niektoré štúdie zistili, že je v tomto smere účinnejšia ako brusnice.

Bojuje proti zápalom v tele – polyfenoly a ďalšie látky nachádzajúce sa v arónii sú efektívne v prevencii ochorení spôsobených oxidačným stresom, ako sú napríklad rôzne zápaly v tele.

polyfenoly a ďalšie látky nachádzajúce sa v arónii sú efektívne v prevencii ochorení spôsobených oxidačným stresom, ako sú napríklad rôzne zápaly v tele.

Pozitívne ovplyvňuje činnosť štítnej žľazy – v tomto smere vyhľadávajú aróniu najmä ženy. Plody arónie totižto zlepšujú a regulujú sekréciu hormónov, vďaka čomu sú skvelým pomocníkom v boji s ochorením štítnej žľazy.

v tomto smere vyhľadávajú aróniu najmä ženy. Plody arónie totižto zlepšujú a regulujú sekréciu hormónov, vďaka čomu sú skvelým pomocníkom v boji s ochorením štítnej žľazy.

Znižuje hladinu cukru v krvi – arónia obsahuje tzv. prírodný sorbit, čiže prírodné sladidlo vhodné aj pre diabetikov, ktoré nezvyšuje hladinu cukru v krvi. Dokonca robí presný opak – znižuje ju.

arónia obsahuje tzv. prírodný sorbit, čiže prírodné sladidlo vhodné aj pre diabetikov, ktoré nezvyšuje hladinu cukru v krvi. Dokonca robí presný opak – znižuje ju.

Podporuje zdravie srdca – čierne plody svojím výborným zložením pozitívne upravujú hladinu cholesterolu v krvi a krvný tlak. Toto môže pomôcť znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Plody arónie sú tak výbornou prevenciou pred infarktom a mŕtvicou.

čierne plody svojím výborným zložením pozitívne upravujú hladinu cholesterolu v krvi a krvný tlak. Toto môže pomôcť znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Plody arónie sú tak výbornou prevenciou pred infarktom a mŕtvicou.

Podporuje pevné a čisté cievy – arónia obsahuje rutín, ktorý má pozitívne účinky na cievy.





Odstraňuje voľné radikály – táto superplodina dokáže aj vďaka vysokému zastúpeniu antioxidantov odstraňovať voľné radikály z tela, ktoré vedia mutovať bunky a viesť k zápalom a iným zdravotným problémom. V tomto smere si ju pochvaľujú najmä onkologickí pacienti po chemoterapiách.

táto superplodina dokáže aj vďaka vysokému zastúpeniu antioxidantov odstraňovať voľné radikály z tela, ktoré vedia mutovať bunky a viesť k zápalom a iným zdravotným problémom. V tomto smere si ju pochvaľujú najmä onkologickí pacienti po chemoterapiách.

Podporuje imunitu – arónia je bohatá na antioxidanty a vitamíny, vďaka čomu je užitočná pre celkové zdravie vrátane podpory imunitného systému.

arónia je bohatá na antioxidanty a vitamíny, vďaka čomu je užitočná pre celkové zdravie vrátane podpory imunitného systému.

Je výborná v prípade respiračných ochorení – pri respiračných ochoreniach je arónia prospešná vzhľadom na svoje protizápalové vlastnosti. Antioxidanty nachádzajúce sa v nej vedia pomôcť chrániť bunky pred škodlivými účinkami stresu a zápalu, ktoré môžu byť spojené s respiračnými problémami.



Kde kúpiť aróniu?

Aké ďalšie ovocie je dôležité pre pevnú imunitu?



Rakytník – je bohatý na rôzne vitamíny a minerály, ktoré posilňujú imunitu a starajú sa o pevné zdravie. K tým najdôležitejším sa radia vitamín C, B a E a minerálne látky železo, zinok, mangán a selén.

je bohatý na rôzne vitamíny a minerály, ktoré posilňujú imunitu a starajú sa o pevné zdravie. K tým najdôležitejším sa radia vitamín C, B a E a minerálne látky železo, zinok, mangán a selén.

Brusnice – v zložení sa nachádzajú vitamíny B, C, K, A a E. Z minerálnych látok zas nechýbajú draslík, mangán a meď.

v zložení sa nachádzajú vitamíny B, C, K, A a E. Z minerálnych látok zas nechýbajú draslík, mangán a meď.

Zázvor – predstavuje perfektný zdroj vitamínu C, B a E a minerálnych látok ako zinok, draslík, meď a železo.

predstavuje perfektný zdroj vitamínu C, B a E a minerálnych látok ako zinok, draslík, meď a železo.

Cvikla – vďaka tomu, že obsahuje železo, mangán, meď, draslík a vitamíny B, C, K a E dokáže podporovať obranyschopnosť organizmu.



14.2.2025 (SITA.sk) - Superplodina arónia, ktorá je charakteristická svojimi tmavofialovými plodmi, má množstvo skvelých účinkov pre celý organizmus. Okrem toho, že je vhodná aj pre diabetikov, dokáže tiež podporiť v tomto období obranyschopnosť. Aké ďalšie výhody vám arónia poskytuje a prečo by ste ju mali zaradiť do svojho jedálnička?ARÓNIA, ľudovo označovaná aj ako jarabina čierna, je, ktoré v súčasnosti nájdete na trhu.Netradičné ovocie so špecifickou chuťou – ARÓNIA , ktorú rodinná firma ZAMIO pestuje v BIO kvalite už viac ako 20 rokov, je radená k superpotravinám. Vďaka svojmu takmer čiernemu sfarbeniu, ktoré vzniká kvôli vysokému obsahu fenolových zlúčenín, najmä antokyánov, je ARÓNIA predmetom záujmu vedcov už dlhé roky.V tejto oblasti rozbehla spoločnosť ZAMIO spoluprácu s výskumnými inštitúciami na Slovensku. Rodinná firma ZAMIO spolupracuje na projekte, ktorého cieľom je sledovanie vplyvu užívania ARÓNIE na pacientov s onkologickým ochorením, konkrétne s karcinómom prsníka.Momentálne prebieha klinická štúdia, no už predbežné výsledky ukazujú, že súbežne s farmakologickou liečbou je užívanie arónie ARÓNIA má veľmi špecifickú a zaujímavú chuť a ZAMIO ju dokáže spracovať tak, aby nestratila na svojich účinkoch. K najobľúbenejším formám sa radia chutné stopercentné šťavy. Ovocie je spracované lisovaním za studena, preto sa tieto šťavyprírodný sorbitsladidlo vhodné aj pre diabetikovARÓNIA zaujme skvelým zložením. Z vitamínov obsahuje najmä vysoké dávky. V plodoch však nájdete aj vitamíny A, B, E a K. Samozrejmosťou je aj obsah minerálnych látok, ku ktorým sa radia. Skvelé zloženie robí z ARÓNIA výborného pomocníka, ktorý sa stará o vaše zdravie. K jej hlavným benefitom,, sa radia:Na to, aby vám Arónia poskytla všetky spomenuté benefity, je dôležité, aby ste si vybrali vhodného a overeného dodávateľa, ktorý vám zaručí najvyššiu úroveň kvality. Tie najlepšie a najkvalitnejšie produkty nájdetes BIO certifikátom a Značkou kvality SK. Z ich ponuky si môžete vybrať nielen klasické 500 ml veľkosti, ale aj, ktoré sa postará o zdravie všetkých vašich blízkych po celý rok.Prírodné produkty s pozitívnymi biostimulačnými účinkami od firmy ZAMIO nakúpite na stránkach www.zamio.sk Arónia je plodinou, ktorá má. Nie je však jedinou. Okrem nej sa o vašu pohodu postarajú aj:Všetky tieto plodiny môžete konzumovať v čerstvej forme, prípadne vo forme chutných štiav od Zamio, ktoré predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako doplniť všetky potrebné živiny.Za obsah tohto článku nenesie vydavateľ žiadnu zodpovednosť.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.