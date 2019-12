Objekt CSS Domino v Prievidzi zrekonštruujú za viac ako 430.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Prievidza 31. decembra (TASR) - Časť Centra sociálnych služieb (CSS) - Domino v Prievidzi čaká rekonštrukcia. Práce v jednom z jeho objektov sledujú jeho zateplenie, ako i riešenie bezbariérovosti. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) do rekonštrukcie investuje viac ako 430.000 eur, vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania.Prestavbou objektu sleduje CSS - Domino skvalitnenie sociálnych služieb a jeho prispôsobenie novým a imobilným klientom, v rámci prác chce riešiť aj nové parkovanie. Objekt bude slúžiť ako denný stacionár pre maximálne ôsmich klientov, a to pre poskytovanie nového druhu sociálnej služby v zariadení.Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o. so sídlom v obci Veľká Čausa. Zmluvu o dielo s ňou krajská samospráva uzatvorila na začiatku decembra. Za práce jej zaplatí 437.999,02 eura.Poskytovanie novej sociálnej služby najmä pre osoby postihnuté autizmom, ktoré už ukončili povinnú školskú dochádzku, bude CSS - Domino riešiť ambulantnou formou. Využije na to budovu, ktorá v minulosti slúžila ako krízové stredisko.