Objem bezhotovostných transakcií by mal v SR vzrásť na 28 mld. eur

Bratislava 8. novembra (TASR) – Ľudia by mali v tomto roku platobnými kartami vydanými na Slovensku zaplatiť 560-miliónkrát a minúť by mali až 28 miliárd eur. Počet bezhotovostných transakcií by tak mal oproti vlaňajšku vzrásť. Vlani bolo kartami uskutočnených 481 miliónov transakcií v celkovej hodnote 24 miliárd eur. Uviedlo to Združenie pre bankové karty v rámci druhého ročníka projektu Dňa bez hotovosti.Slováci pri platení ešte stále viac využívajú hotovosť. Bezkontaktné platby sú však na vzostupe.vyčíslil na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda združenia Rastislav Vallo. Podľa jeho slov sa však tento pomer platieb mení v prospech platieb kartami. Zo Slovenska by sa mohla stať bezhotovostná krajina, podľa Valla je ale potrebné zapracovať na prenikaní technológií do malých miest, kde ešte stále pretrváva určitá nedôvera v platby kartami.Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) uviedol, že za rok sa na Slovensku urobilo kus práce v oblasti platobných transakcií.myslí si Raši. Cieľom úradu vicepremiéra je, aby orgány verejnej moci začali viac využívať bezhotovostné platby.avizoval Raši s tým, že tento rok by mohol byť prelomový.priblížil Raši.Na Slovensku sa napríklad spustilo bezhotovostné platenie poplatkov na ústrednom portáli verejnej správy.avizoval Raši. Na konci júna 2018 tiež napríklad štátna pokladnica spustila modernizáciu informačného systému.doplnil Raši. Vláda tiež podporuje digitalizáciu služieb súkromného sektora v spolupráci s verejným sektorom. Prijatá bola novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je v súčasnosti novela zákona o e-Governmente.priblížil vicepremiér.Podľa rezortu financií Slováci radi využívajú a skúšajú nové technológie.podotkol riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR Martin Peter. V oblasti bezkontaktného platenia však existujú aj určité riziká.vyčíslil Peter s tým, že takmer 70 % spoločností v Európe podceňuje kybernetickú bezpečnosť.doplnil Peter s tým, že Slovensko má v tejto oblasti obrovský potenciál.dodal Peter.