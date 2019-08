Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri klesol na 8,9 miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) - Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri klesol na takmer 8,9 miliardy eur. Jeho čistá hodnota sa znížila o 62 miliónov eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) k 2. augustu tohto roka.V garantovaných dlhopisových fondoch dosiahol objem prostriedkov takmer 6,6 miliardy eur, pričom klesol o 2,5 milióna eur. V negarantovaných fondoch predstavoval 2,3 miliardy eur pri poklese o 59,5 milióna eur.Spomedzi negarantovaných fondov mali sporitelia najviac zdrojov uložených v akciových fondoch, kde DSS spravovali takmer 1,1 miliardy eur. V indexových fondoch bolo 1,04 miliardy eur, v zmiešaných fondoch sa nachádzalo takmer 92,5 milióna eur.Garantované dlhopisové fondy od začiatku zhodnotili sporiteľom majetok od 1,43 % do 6,8 %. Negarantované dôchodkové fondy od začiatku tohto roka priniesli sporiteľom zhodnotenie od 9,6 % do 17,6 %.