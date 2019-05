Objem obchodov nemeckých firiem s Iránom prudko klesol

Mesto Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. mája (TASR) - Objem obchodov nemeckých spoločností s Iránom prudko klesol po tom, ako Spojené štáty obnovili sankcie a zvýšili tlak na Teherán. Uviedol to Volker Treier, šéf oddelenia zahraničného obchodu z Asociácie nemeckých obchodných a priemyselných komôr.Konkrétnejšie, nemecký export do Iránu sa v 1. štvrťroku 2019 znížil medziročne o 50 %, zatiaľ čo iránsky export do Nemecka klesol o 42 %, povedal Treier.Podľa jeho informácií zo 120 nemeckých spoločností, ktoré pôsobili v Iráne, je v krajine už len 60. Povedal tiež, žeAdministratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý rok odstúpila od jadrovej dohody medzi Teheránom a svetovými mocnosťami z roku 2015 a obnovila sankcie proti arabskej krajine.