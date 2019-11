Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 25. novembra (TASR) - Objem svetového obchodu sa v septembri prudko znížil. To zmarilo nádeje, že jeho globálny pokles, ktorý zasiahol vývozcov, sa už skončil. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje CPB World Trade Monitor.Konkrétne sa objem svetového obchodu v septembri medzimesačne znížil o 1,3 % po augustovom náraste o 0,5 %.Septembrový pokles tak zmazal zisky z predchádzajúcich dvoch mesiacov, ktoré vyvolávali nádej, že negatívny vplyv obchodných sporov vo svete sa už zmiernil.V medziročnom porovnaní svetový obchod v septembri 2019 tiež klesol, už štvrtý mesiac po sebe, a to o 1,1 %. Súčasné obdobie medziročného poklesu obchodu je najdlhšie od finančnej krízy v roku 2009.USA a Čína najviac prispeli k zníženiu medzinárodného obchodu. Dôvodom je ich už takmer dva roky trvajúci obchodný spor. Objem importu do USA sa v septembri medzimesačne znížil o 2,1 % a do Číny o 6,9 %.Bilaterálna obchodná výmena medzi oboma krajinami od konca minulého roka klesá o dvojciferné čísla, pričom najviac je zasiahnutý obchod s tovarom, pretože obe strany si navzájom zaviedli clá.Eurozóna vykázala väčšiu odolnosť voči napätiu vo svetovom obchode a v sledovanom období dosiahla jeho rast, ale slabý a zdá sa, že ani na budúci rok obchod nenaberie tempo, varujú ekonómovia.Hoci sa analytici domnievajú, že rast globálneho obchodu sa v druhej polovici roku 2019 pravdepodobne stabilizuje, vidia len malú pravdepodobnosť jeho výrazného zrýchlenia v budúcom roku, aj keď obchodné napätie medzi USA a Čínou vyprchá.