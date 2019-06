Obľuba kompaktných SUV v Nemecku vzrastá

Model SUV Nissan Murano na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 23. júna (TASR) - Väčšina v Nemecku predaných športovo-úžitkových vozidiel (SUV) má dĺžku približne ako VW Golf. Podľa odborníka na automobilový priemysel Ferdinanda Dudenhöffera z Univerzity Duisburg-Essen "52 % všetkých novoregistrovaných SUV v Nemecku v prvých štyroch mesiacoch malo dĺžku ako Golf alebo menej". Hoci 75 % z nich je širších, no označovať tieto SUV ako "obrovské monštrá" je podľa neho nesprávne, čím reagoval na kritiku vysokej spotreby a vysokých emisií oxidu uhličitého (CO2).Trhový podiel kompaktných SUV v prvých štyroch mesiacoch prvýkrát prekročil 30 %. Dudenhöffer uvádza, že SUV sa medzičasom stalo autom bežného motoristu a žiadna iná forma karosérie nemá taký vysoký podiel súkromných vlastníkov. Firemné registrácie tvoria u verzie kombi 40 %, limuzín 30 % a SUV len 21 %. Pohon všetkých kolies má v súčasnosti len 42 % SUV a trend klesá.Prekvapujúci je fakt, že v prípade značky Jaguar predstavuje až 70 % predaných áut SUV, u Volva je to 68 %. Aj u značiek Alfa-Romeo, Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini a Maserati je každé druhé auto predané v Nemecku práve SUV. Pod priemerom sú VW s 24 % a Mercedes s 21 %.Z celkovo 1,190 milióna registrácií v prvom kvartáli predstavovali SUV 372.262 (31,3 %). Dudenhöffer očakáva, že do konca roka SUV prvýkrát prekonajú miliónovú hranicu a koniec tohto trendu je v nedohľadne. Vo Švajčiarsku tvoria SUV už 44 % predaja a v USA sa klasické osobné auto považuje za "vymierajúci druh".