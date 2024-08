Obľúbená destinácia Slovákov? Predĺžte si leto a užite si Šibenik aj v septembri

Aquapark Dalmatia - celoročná zábava pre celú rodinu

Dalmatínska etno dedina - krok späť v čase

23.8.2024 (SITA.sk) -Šibenik sa nachádza zhruba 7 hodín cesty autom od slovenských hraníc, je to čarovné a dynamické mesto známe svojimi stredomorskými scenériami. Nachádza sa na kopci a obklopujú ho 4 úžasné historické pevnosti, ktoré mestu dodnes dodávajú pocit bezpečia. Okrem bohatej histórie a kultúry je Šibenik výnimočný aj svojimi nedotknutými prírodnými krásami. V okolí Šibeniku sa nachádzajú 4 z 8 chorvátskych národných parkov.Kde sa v Šibeniku ubytovať? Amadria Park zaujme aj tých najnáročnejších klientovPre tých, ktorí si chcú vychutnať historické pamiatky, krásne pláže a kvalitné služby, je hotelová sieť Amadria Park v Šibeniku vyníkajúcou voľbou. Amadria Park je synonymom pre príjemnú rodinnú atmosféru a skutočný zmysel pre detail, ktorý je filozofiou tejto spoločnosti od samého začiatku až dodnes. Zamestnanci sú pripravení zabezpečiť všetky vaše požiadavky, v prvotriednej rodinnej atmosfére a pohostinnosti.Amadria Park v Šibeniku pozostáva z piatich hotelov, z ktorých každý má prístup na pláž, a má ideálnu polohu v krásnej a nedotknutej oblasti len pár krokov od Jadranského mora. Tieto pláže sú dlhé viac ako 3 km a všetky sú prepojené krásnou, 4 km dlhou promenádou.V blízkosti hotelov Amadria Park a pláže sa nachádza Aquapark Dalmatia . Tento vodný park ponúka vzrušenie pre celú rodinu. Vďaka pravidelne filtrovanej čerstvej vode a neustálemu dohľadu plne vyškolených a kvalifikovaných plavčíkov poskytuje bezpečné a zábavné prostredie pre všetky vekové kategórie. Na jeseň tohto roka sa v parku plánujú vzrušujúce novinky, ktoré môžete objaviť počas návštevy hotela. Aquapark Dalmatia je ideálnym miestom pre tých, ktorí si chcú užiť vodné atrakcie, a je, ktoré navštívia Šibenik.Súčasťou hotelu Amadria Park v Šibeniku je Dalmatian Ethno Village - teda "živé múzeum", kde sa návštevníci môžu ponoriť do bohatej histórie regiónu. V dedine sa konajú riadené ochutnávky prvotriednych vín, pršutu a syrov, ktoré poskytujú zmyslovú cestu po chutiach Dalmácie. Toto idylické prostredie je ideálne na rodinné oslavy a firemné podujatia a ponúka jedinečnú a nezabudnuteľnú kulisu, v ktorej sa snúbi tradícia so srdečnou a pohostinnou atmosférou..Dalmatínska etno dedina je viac než len destinácia - je to miesto, kde ožíva čaro dalmatínskej kultúry a zanecháva trvalý dojem na všetkých, ktorí ju navštívia. Objavte pokojný pôvab tejto zrekonštruovanej dediny, kde sa história a tradícia stretávajú v prostredí jedinečnej krásy.Informačný servis