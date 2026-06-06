|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Norbert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júna 2026
Obľúbené jazero v Petržalke čaká veľká novinka, na Draždiaku vyrastie bezplatný vodný park. Naraz pojme až 130 ľudí – FOTO
Tagy: Veľký Draždiak
Súčasťou parku budú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy. Na štrkovisku Veľký Draždiak v bratislavskej ...
Zdieľať
6.6.2026 (SITA.sk) - Súčasťou parku budú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy.
Na štrkovisku Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke pribudne nová letná atrakcia. Mestská časť na sociálnej sieti informuje, že začiatkom letných prázdnin na hladine jazera vyrastie nafukovací vodný park pre deti aj dospelých. Samospráva tak reaguje na prieskum verejnej mienky, na základe ktorej si návštevníci Draždiaka želali viac vodných atrakcií. Súčasťou parku budú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy. Vstup bude pre všetkých bezplatný.
„Vodný park s kapacitou až 130 návštevníkov naraz plánujeme sprevádzkovať na prelome júna a júla zo strany Športovej haly Draždiak. Ak ste si teda na Draždiak prišli oddýchnuť, nemusíte sa báť, že by vám táto atrakcia prekážala, keďže bude od zvyšku pláže dostatočne vzdialená," dodala samospráva. V okolí štrkoviska tento rok pribudol nový mlatový chodník, ako aj ďalšie trávnaté plochy či verejné sprchy. Mestská časť ďalej napreduje aj s rekonštrukciou športovej haly Draždiak.
Mestská časť pokračuje s revitalizáciou okolia obľúbenej vodnej plochy aj vďaka avizovanej kúpe pozemkov v hodnote približne tri milióny eur od Lesov SR. Ako uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková, tento rok zatrávnili celkovo 1750 metrov štvorcových plochy a v úpravách ďalej pokračujú. Najnovšia vodná atrakcia - nafukovací vodný park bude mať šírku takmer 50 a výšku takmer 32 metrov a prístup k nej bude cez drevené mólo. Jej kúpa bude stáť samosprávu približne 180-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Obľúbené jazero v Petržalke čaká veľká novinka, na Draždiaku vyrastie bezplatný vodný park. Naraz pojme až 130 ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na štrkovisku Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke pribudne nová letná atrakcia. Mestská časť na sociálnej sieti informuje, že začiatkom letných prázdnin na hladine jazera vyrastie nafukovací vodný park pre deti aj dospelých. Samospráva tak reaguje na prieskum verejnej mienky, na základe ktorej si návštevníci Draždiaka želali viac vodných atrakcií. Súčasťou parku budú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy. Vstup bude pre všetkých bezplatný.
„Vodný park s kapacitou až 130 návštevníkov naraz plánujeme sprevádzkovať na prelome júna a júla zo strany Športovej haly Draždiak. Ak ste si teda na Draždiak prišli oddýchnuť, nemusíte sa báť, že by vám táto atrakcia prekážala, keďže bude od zvyšku pláže dostatočne vzdialená," dodala samospráva. V okolí štrkoviska tento rok pribudol nový mlatový chodník, ako aj ďalšie trávnaté plochy či verejné sprchy. Mestská časť ďalej napreduje aj s rekonštrukciou športovej haly Draždiak.
Mestská časť pokračuje s revitalizáciou okolia obľúbenej vodnej plochy aj vďaka avizovanej kúpe pozemkov v hodnote približne tri milióny eur od Lesov SR. Ako uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková, tento rok zatrávnili celkovo 1750 metrov štvorcových plochy a v úpravách ďalej pokračujú. Najnovšia vodná atrakcia - nafukovací vodný park bude mať šírku takmer 50 a výšku takmer 32 metrov a prístup k nej bude cez drevené mólo. Jej kúpa bude stáť samosprávu približne 180-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Obľúbené jazero v Petržalke čaká veľká novinka, na Draždiaku vyrastie bezplatný vodný park. Naraz pojme až 130 ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Veľký Draždiak
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vyťahovanie starých démonov alebo prečo nebude spolupráca Fica a Magyara jednoduchá – KOMENTÁR
Vyťahovanie starých démonov alebo prečo nebude spolupráca Fica a Magyara jednoduchá – KOMENTÁR
<< predchádzajúci článok
Stále sa ozývate len vy a dávate viac, než dostávate? Takto spoznáte jednostranné priateľstvo – ROZHOVOR
Stále sa ozývate len vy a dávate viac, než dostávate? Takto spoznáte jednostranné priateľstvo – ROZHOVOR