Obľúbené McFlurry v nových kelímkoch. Zmena na Slovensku ročne ušetrí takmer 8 ton plastov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nové McFlurry kelímky pre McDonald´s produkuje talianska spoločnosť SEDA Italy. Sú vyrábané z papiera a potiahnuté tenkou vrstvou polyetylénu (PE). V prospech ekologickejšieho obalu na McFlurry hrá fakt, že bude bez vrchného plastového viečka a nová lyžička má menší rozmer. Kelímok bez vrchného viečka pôsobí opticky menšie ako ten pôvodný s vyšším uzáverom, avšak objem nového kelímku zostáva identický. V súčasnosti ho už spoločnosť McDonald´s používa v reštauráciách v Nórsku, Fínsku, Švédsku a Dánsku. Postupne ho plánuje zaviesť do všetkých krajín Európy."McDonald´s na Slovensku triedi vo svojich reštauráciách všetok odpad po zákazníkoch už 19 rokov. Dlhodobo hľadáme možnosti, ako niektoré obaly zmeniť alebo vymeniť za iné – ekologickejšie. Ide nám predovšetkým o obmedzenie používania plastov. V súčasnosti je viac ako 80 % našich obalových materiálov z papiera. Teší nás, že Slováci a Česi majú viac zodpovedný prístup k životnému prostrediu v porovnaní s minulosťou, preto veríme, že zmeny, ktoré na poli udržateľných obalov pre naše reštaurácie pripravujeme, budú prijímať pozitívne. V českých reštauráciách tiež aktuálne testujeme prototypy nových papierových slamiek."McDonald´s je spoločnosťou, ktorej ekologické záväzky a ich uplatňovanie v praxi majú veľký vplyv a pozitívny dopad na celú planétu. Chce tento fakt využívať a ísť iným spoločnostiam príkladom. Do roku 2025 plánuje 100 % svojich obalov posielať na ďalšie spracovanie a pre ich výrobu používať len obnoviteľné, recyklované alebo plne certifikované materiály. Do roku 2030 si McDonald´s dáva za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov, či v rámci prevádzky svojich reštaurácií alebo pri doprave surovín o 36 %, na úroveň roka 2015.Inzercia