Obľúbené online nákupy spúšťa Tesco aj v Žiline

Ako služba Tesco Online nákupy funguje:



Zákazník si po registrácii na webstránke alebo v aplikácii vytvorí nákupný zoznam a vyberie si z ponúkaných voľných termínov doručenia.



Na výber je vyše 18-tisíc výrobkov – od čerstvých potravín až po chladené a mrazené výrobky, drogériu, potreby pre domácnosť, produkty starostlivosti o bábätká alebo výrobky pre domácich maznáčikov.



Nákup zákazníkom privezú špeciálne vyškolení vodiči domov až k dverám bez ohľadu na hmotnosť nákupu či počet poschodí.



Svoj nákup si môže zákazník prevziať osobne svojím autom aj pri hypermarkete v zóne Klikni & Vyzdvihni podľa dátumu a času, ktorý si zvolí.



Zákazník sa môže pri prevzatí tovaru rozhodnúť, ktoré položky zo svojho zoznamu chce kúpiť a ktoré nie.



Platiť môže dvomi spôsobmi: kartou vopred cez internet alebo kartou pri dverách po prevzatí tovaru. Platba hotovosťou nie je možná.



"Tesco Online nákupy si Slováci od ich spustenia v roku 2012 veľmi rýchlo obľúbili, len vlani tržby za objednanie výrobkov online vzrástli o 11 %. Veríme, že si novú službu rýchlo obľúbia aj Žilinčania. Novinka zákazníkom v štvrtom najväčšom meste na Slovensku ušetrí čas, ktorý môžu venovať svojej rodine, záľubám či oddychu. Služba dopĺňa široké spektrum rôznych formátov našich predajní na Slovensku. Našou snahou je zákazníkom neustále spríjemňovať a uľahčovať nákupy aj s pomocou nových technológií," hovoríSlužba Tesco Online nákupy na Slovensku už úspešne funguje v mestách na juhu a východe Slovenska – v Bratislave, Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove a v ich okolí. Autá k zákazníkom mesačne rozvezú priemerne 740-tisíc výrobkov a najazdia 90-tisíc kilometrov. Najviac službu využívajú obyvatelia Bratislavského kraja, mamičky na materskej dovolenke, zaneprázdnení mladí ľudia a čoraz viac aj dospelé deti pre svojich rodičov, ktorí žijú v inom meste.Od polovice mája sú nákupy potravín cez smartfón, tablet, počítač pár klikmi dostupné aj pre 172-tisíc obyvateľov a 65-tisíc domácností v Žiline, okolitých mestách a obciach. Služba bude k dispozícii v mestách Rajecké Teplice, Kysucké Nové Mesto, Bytča a okolitých obciach ako Lietavská Lúčka, Turie, Teplička nad Váhom, Dolný Hričov či Predmier. Zákazníci si dostupnosť služby vo svojej lokalite môžu overiť jednoducho podľa PSČ a miesta bydliska na webstránke služby.Nákupy na doručenie podľa zákazníckych zoznamov pripravujú špecialisti – pracovníci vychystávania tovaru. Sú vyškolení tak, aby vyberali ten najkvalitnejší tovar s najdlhšou zárukou a podľa pravidla "Kúpil by si si to sám?".Suma za doručenie sa pohybuje od 1,59 do 4,49 eura v závislosti od vybraného času dovozu. Ceny všetkých tovarov sú rovnaké, ako sú v hypermarketoch Tesco v deň dodania. Zákazníci si môžu svoje nákupné zoznamy tvoriť cez webstránku alebo cez aplikáciu vo svojich smartfónoch.Svoj nákup si môže zákazník aj v Žiline vyzdvihnúť osobne svojím autom pri hypermarkete Tesco v zóne Klikni & Vyzdvihni. Stačí pri tvorení nákupného zoznamu zvoliť možnosť Klikni & Vyzdvihni a vybrať si dátum a čas. Služba Klikni & Vyzdvihni funguje okrem Žiliny aj pri hypermarketoch – Tesco Bratislava Zlaté piesky a Petržalka, Tesco Extra Košice a Tesco Nitra.Obľúbené online nákupy spúšťa Tesco aj v ŽilineInzercia