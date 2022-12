Obľúbenosť e-commerce medzi Slovákmi stále rastie

Podľa štatistík Statista objem slovenského e-commerce trhu v roku 2022 dosiahol 2 383,00 milióna USD. Pôsobivé čísla – to však zďaleka nie je limit. Podľa rovnakej štúdie sa očakáva, že e-commerce trh dosiahne do roku 2027 3,2 milióna užívateľov. Aké sú trendy na trhu a akú úlohu zohráva obľúbenosť kupónov a kupónových stránok vo vývoji slovenského e-commerce trhu?

Čo robí online nákupy atraktívnymi

Najmä počas obdobia pandémie, kedy museli ľudia ostávať vo väčšej miere vo svojich domovoch a kamenné predajne boli málokedy otvorené, nastala prudká zmena v tom, ako ľudia vnímali online nakupovanie. Stalo sa občas nevyhnutným a oveľa väčšou súčasťou života. Zasiahlo to aj tých, ktorí sa online nakupovaniu vyhýbali úplne.

Podľa odborníkov z portálu promocodius.com, online nakupovanie začali využívať aj dôchodcovia, ktorí predtým len obťažne pracovali s informačnými technológiami. A dokonca aj tí, ktorí už nakupovali cez internet len ​​na oblečenie alebo lacné veci z Ázie, ho začali vo väčšej miere využívať na každodenné potreby ako jedlo alebo lieky.

Bolo by prirodzené, keby po znovuotvorení kamenných predajní online nákup opäť upadol. To však nastalo len podozrivo minimálne. Prečo je to tak? Medzi dôvody určite patria nepopierateľné výhody online nakupovania ako rýchlosť, pohodlnosť alebo prehľadnosť. A úspory. Elektronické nákupy totiž umožňujú nakupovať vedome, pričom analyzujú ponuku a dopyt na viacerých zdrojoch.

Pri nákupoch cez internet má zákazník zvyčajne lepší prehľad o najnovšej ponuke spoločnosti a tiež aj o akciách, ktoré táto spoločnosť momentálne ponúka. Nehovoriac o tom, že vybraný produkt môžu nájsť vo výhodnejšej cene iba pár kliknutiami.

Kupóny sú opäť v móde?

S rozvojom elektronického obchodu sa kupóny začali aktívne rozvíjať, či skôr vracať. Samozrejme, už to nie sú tie staré dobré kupóny, ktoré musíte hľadať v letákoch alebo vystrihnuté z novín, ako predtým. Odvetvie online kupónov, ktoré možno nájsť na internete, sa začalo aktívne rozvíjať.

Kupóny sú dostupné pre širokú škálu kategórií produktov, od oblečenia (napríklad Gate zľavový kód) až po cestovanie. Používanie kupónov nespôsobuje žiadne dodatočné náklady, takže používatelia sa nemusia obávať možných skrytých poplatkov.

Podľa štatistík odborníkov z portálu Promocodius boli medzi Slovákmi najobľúbenejšie kategórie kupónov:

Elektronika (23%)

Zábava (17%)

Jedlo a nápoje (15%)

Cestovanie (11%)

Porastie dopyt po kupónoch v roku 2023 na Slovensku? Pravdepodobne áno. Vzhľadom na situáciu s rastúcou infláciou možno tvrdiť, že následne dôjde k zvýšeniu záujmu Slovákov o využívanie zľavových kupónov.