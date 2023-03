Obľúbený vyhľadávač nábytku pohodo.sk kúpila žilinská firma. Chce integrovať AI a expandovať

23.3.2023 (SITA.sk) -Pohodo.sk združuje na jednom mieste stotisíce produktov zo stoviek e-shopov.a používatelia môžuto, čo hľadajú. Pohodo.sk tak uľahčuje celý proces porovnávania, výberu a nakupovania produktov do domácnosti.Portál je zároveň miestom inšpirácie,. Cez články na blogu a foto inšpirácie v rôznych štýloch prináša návštevníkom najnovšie trendy, aby si mohli vybrať ten správny kúsok do svojho domova.Pohodo.sk funguje štyri roky aEtablovaná technologická firma má vo svojom existujúcom portfóliu už tri vlajkové projekty, najnovší prírastok pohodo.sk sa stal v poradí štvrtým. Hyperii sa tým otvárajú, ktorý medziročne celosvetovo rastie a prináša atraktívne príležitosti. Michal Hradil, CEO Hyperie približuje dôvody akvizície:Pod Hyperiu prejde aj tím, ktorý pôvodne pracoval na projekte pohodo.sk vo vydavateľstve JAGA GROUP., ktorý na úspešne rastúcich projektoch potvrdzuje, že má Kimbino – medzinárodný marketplace, ktorý združuje ponuky obchodných reťazcov v 40 krajinách, TASTElist s receptami s množstvom praktických funkcionalít fungujúci v 18 krajinách a lead generation , ktorá prepája partnerov a používateľov v oblasti finančných produktov. Celkovo majú portály celosvetovú návštevnosťPortálu pohodo.sk sa podarilo za štyri roky vytvoriť sľubnú pozíciu na slovenskom trhu, nadviazať mnohé spolupráce. Cieľom je stavať na týchto základoch aV Hyperii aktívne pracujú na tom, abyA čo je tiež dôležité – kriticky sa pozerajú na to, čo je možné zlepšiť, aby portál pomáhal nájsť používateľom to, čo hľadajú a efektívnejšie ich prepájal s partnermi.spresňuje Michal Hradil.Hyperia si kladie za cieľDosiahnuť to plánuje okrem iného prostredníctvomčo v konečnom dôsledku prinesie väčšiu hodnotu nielen pre partnerov, ale aj pre používateľov. Návštevníkom mieniz vyhľadávania nábytku, dekorácií a doplnkov do domácnosti. Firma nevylučuje ani možnosťSpoločnosť Hyperia plánuje v budúcnosti zaviesť do projektu Pohodouzatvára Michal Hradil, CEO Hyperie.Viac informácií nájdete na www.hyperia.sk/projekty/pohodo Informačný servis