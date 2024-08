Obmedzenia rozpočtu podľa nemeckých predstaviteľov neovplyvnia vojenskú pomoc Ukrajine

Zisky zo zhabaného ruského majetku

Nájdu sa pragmatické riešenia

19.8.2024 (SITA.sk) - Nemeckí predstavitelia odmietajú tvrdenia, že by obmedzenia národného rozpočtu mohli uškodiť dodávkam vojenskej pomoci Ukrajine.Niektorí členovia vládnej koalície skritizovali víkendové správy, že by obavy o rozpočet mohli viesť k obmedzeniu pomoci. Nemecko je druhý najväčší dodávateľ pomoci Ukrajine po Spojených štátoch.Tohtoročný rozpočet počíta s vojenskou pomocou pre Ukrajinu vo výške takmer 7,5 miliardy eur, zatiaľ čo na budúci rok sú v pláne 4 miliardy eur. Táto suma sa však môže zvýšiť, než rozpočet prejde parlamentom.Nemecká vláda dúfa, že medzinárodný úverový balík vo výške 50 miliárd dolárov financovaný z úrokov zo ziskov zo zmrazených ruských aktív zmierni od budúceho roka určité napätie pri financovaní vojenskej podpory Kyjevu.Hovorca vlády Wolfgang Büchner uviedol, že Berlín je presvedčený, že systém bude zriadený do konca roka.Ako tiež povedal, „neexistuje žiadny európsky štát, ktorý by plánoval väčšiu podporu pre Ukrajinu, a to aj na budúci rok“, a je rozumné, že plánovaná podpora Nemecka sa v nasledujúcich rokoch zníži, keďže sa prejavia „neočakávané zisky“ zo zhabaného ruského majetku.V liste ministra financií Christiana Lindnera ministrom obrany a zahraničných vecí, z ktorého v sobotu citovala nemecká tlačová agentúra dpa, sa uvádza, že ďalšie „nové opatrenia“ týkajúce sa pomoci Ukrajine sa môžu začať realizovať len vtedy, ak sa v rozpočtových plánoch zabezpečí financovanie.Hovorca ministerstva obrany Arne Collatz však uviedol, že všetky ministerstvá sú presvedčené, že sa nájdu „pragmatické riešenia“ pre všetky krátkodobé potreby, ktoré vzniknú, a ministerstvo financií uviedlo, že je pripravené preskúmať takéto dodatočné požiadavky.