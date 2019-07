OBMEDZENIA V DOPRAVE: V Púchovskom okrese bude cyklistické podujatie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lednické Rovne 12. júla (TASR) – Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia na cestách Púchovského okresu. Dôvodom je Európsky pohár v cyklistike telesne a zrakovo postihnutých - časovka a cestné preteky.Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, Zajtra bude od 15:30 do 17:00 úplne uzavretá cesta II/507 z Púchova do Lednických Rovní. V nedeľu od 9:30 do 11:40 h úplne uzatvoria úsek cesty II/507 Lednické Rovne – Horovce a cesty III. triedy v úsekoch Horovce - Kvašov - Lednica - Dolná Breznica - Lednické Rovne.doplnil Kudlička.