Obmedzenie áut s dieselovým a benzínovým motorom bude asi nevyhnutné

Berlín 22. septembra (TASR) - V Európe by sa podľa štúdie Nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku (DLR) v roku 2025 už nemalo dostať do cestnej premávky ani jedno auto s dieselovým alebo benzínovým motorom v prípade, ak chceme, aby sa atmosféra planéty časom nezohriala o viac ako 1,5 stupňa Celzia. V roku 2028 by sa malo rovnaké opatrenie vzťahovať aj na autá s hybridným pohonom.Centrum vypracovalo prognózu na požiadanie nemeckej organizácie Greenpeace. Podľa DLR platia jeho odhady pre scenár, že pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa bude 66 %.Podľa Parížskej klimatickej dohody sa svetové spoločenstvo zhodlo na tom, že nedopustí, aby sa ovzdušie Zeme ohrialo o viac ako dva stupne Celzia. Bude sa však usilovať, aby jej oteplenie neprekročilo limit 1,5 stupňa Celzia.