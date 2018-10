Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Časové obmedzenie predaja burčiaka na Slovensku sa nezruší. Parlament odmietol novelu zákona o vinohradníctve, ktorú do parlamentu predložili poslanci SaS Radoslav Pavelka a Anna Zemanová.Podľa liberálov nie je pre klimatické zmeny potrebné, aby bol predaj burčiaka na Slovensku časovo obmedzený. Obmedzenie predaja burčiaka od 15. augusta podľa nich spôsobuje ťažkosti vinárom v prípade, že hrozno dozreje skôr a je potrebné ho spracovať.konštatujú v dôvodovej správe predkladatelia.Ako ďalší argument za zrušenie obmedzenia predaja burčiaka uviedli, že zákon povoľuje počas kvasenia burčiaka proces kvasenia zastaviť, opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi. Podľa predkladateľov by mal tento návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.