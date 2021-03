Obmedzenie vlakovej dopravy od nedele 28. 3. 2021

DIAĽKOVÁ DOPRAVA



Ex 141 OSTRAVAN, Ex 142 OSTRAVAN, Ex 144 OSTRAVAN, Ex 145 OSTRAVAN (Žilina – Praha hl. n./ Praha hl. n. – Žilina) budú zrušené.



Ex 530 URPÍN (Banská Bystrica – Bratislava hl. n.) bude zrušený.



RR 705 POVAŽAN, RR 707 POVAŽAN, RR 712 POVAŽAN, RR 714 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Žilina/Žilina – Bratislava hl. st.) budú zrušené od 27. III. 2021.



RR 713 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:46) bude od 28. III. 2021 vedený so zmeneným obmedzením: ide v (1) – (5) a (7), nejde 2. – 4. IV., od 1. V. 2021 bude vlak vedený s pôvodným obmedzením: ide v (1) – (4) a (7), nejde 4. VII., 31. VIII., 15. IX., 31. X., 17. XI.



RR 715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:21 – Trenčín 20:41) bude od 29. III. 2021 vedený v pracovné dni, od 1. V. 2021 bude vedený s pôvodným obmedzením: ide v (1) – (4), nejde 5. VII., 31. VIII., 1., 14., 15. IX., 1., 16., 17. XI.



R 843 URPÍN (Bratislava hl. st. – Banská Bystrica) bude zrušený.



R 943 FATRAN, R 950 FATRAN (Vrútky – Banská Bystrica/Banská Bystrica – Vrútky) budú zrušené.



RR 15713 TATRAN, RR 17610 TATRAN (Bratislava hl. st. – Košice/Košice – Bratislava hl. st.) budú zrušené.



RR 15715 POVAŽAN, RR 17716 POVAŽAN, RR 17718 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Žilina/Žilina – Bratislava hl. st.) budú zrušené.



RR 17764 TATRAN (Košice – Bratislava hl. st.) bude zrušený.



RR 17840 URPÍN (Banská Bystrica – Bratislava hl. st.) bude zrušený.





Od 28. III. do 30. IV. 2021 nebudú v žiadnom z vlakov EuroCity, ktoré premávajú na linke Praha hl. n. – Bratislava hl. st. – Budapest Nyug. (EC 130, EC 131, EC 172, EC 173, EC 270 – 285), poskytované reštauračné služby.

Reštauračné vozne budú postupne vyradzované z týchto vlakov od 29. III. 2021.)

Vo vlakoch rjx 160, rjx 167 na linke Bratislava – Zürich a SC 240, SC 241 na linke Košice – Praha reštauračné vozne radené budú, ale nebudú v nich poskytované služby na území Slovenskej republiky.



Vo vnútroštátnych vlakoch ani naďalej nebudú radené reštauračné vozne.



REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA

Poznámka:

Bratislavský samosprávny kraj

Linka Bratislava – Malacky – Kúty – Břeclav (ČR)



Os 2056 (Bratislava hl.st. 17:16 – Kúty 18:20) bude vedený v pracovné dni.



Os 2003 (Kúty 04:46 – Bratislava hl. st. 06:10) bude vedený v pracovné dni.



Linka Bratislava – Pezinok – Trnava – Leopoldov

Linka Bratislava – Senec – (Nové Zámky)



REX 1876 (Nové Zámky 06:18 – Bratislava hl. st. 07:32) bude vedený v pracovné dni.



Os 4625 (Bratislava hl. st. 16:09 – Nové Zámky 17:38) bude vedený v pracovné dni.



Linka Bratislava – Dunajská Streda – Komárno

Trnavský samosprávny kraj

Linka Bratislava – Malacky – Kúty – Břeclav (ČR)



Os 2056 (Bratislava hl. st. 17:16 – Kúty 18:20) bude vedený v pracovné dni.



Os 2003 (Kúty 04:46 – Bratislava hl. st. 06:10) bude vedený v pracovné dni.



Vlaky vedené v medzištátnom úseku Kúty – Břeclav (ČR) budú jazdiť v nezmenenom režime.



Linka Bratislava – Pezinok – Trnava – Leopoldov

Linka Bratislava – Galanta – (Nové Zámky)



REX 1876 (Nové Zámky 06:18 – Bratislava hl. st. 07:32) bude vedený v pracovné dni.



Os 4625 (Bratislava hl. st. 16:09 – Nové Zámky 17:38) bude vedený v pracovné dni.



Linka Bratislava – Dunajská Streda – Komárno

Linka Nové Zámky – Nitra – Zbehy – Leopoldov



Os 5104 (Nitra 06:06 – Leopoldov 06:53) bude vedený v pracovné dni.



Os 5107 (Leopoldov 06:38 – Nitra 07:28) bude vedený v pracovné dni.



Os 5082 (Leopoldov 07:07 – Nové Zámky 08:46) bude v úseku Leopoldov – Nitra vedený v (6) a (+), v úseku Nitra – Nové Zámky bude vedený denne.



Trenčiansky samosprávny kraj

Linka (Žilina) – Považská Bystrica – Nové Mesto nad Váhom



Os 3340 (Púchov 04:42 – Trenčín 05:19) bude vedený v pracovné dni.



Os 3371 (Nové Mesto nad Váhom 05:50 – Trenčín 06:14) bude vedený v pracovné dni.



Os 3307 (Trenčín 06:25 – Žilina 08:04) bude vedený v pracovné dni.



Os 3320 bude vedený v pracovné dni po Púchov (Žilina 13:49 – Púchov 14:36).



Linka Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Velká nad Veličkou (ČR)



Os 3105 (Myjava 05:48 – Nové Mesto nad Váhom 06:34) bude vedený v pracovné dni.



Os 3150 (Nové Mesto nad Váhom 05:13 – Vrbovce 06:14) bude vedený v pracovné dni.



Os 3153 (Vrbovce 06:28 – Nové Mesto nad Váhom 07:24) bude vedený v pracovné dni.



Os 3154 (Nové Mesto nad Váhom 22:43 – Myjava 23:31) bude vedený v pracovné dni.



Vlaky vedené v medzištátnom úseku Myjava – Velká nad Veličkou (ČR) budú jazdiť v nezmenenom režime.



Linka Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlárský průsmyk (ČR)



Os 5402 (Trenčianska Teplá 04:43 – Horné Srnie 04:53) bude vedený v pracovné dni.



Os 5403 (Horné Srnie 04:59 – Trenčianska Teplá 05:09) bude vedený v pracovné dni.



Os 5406 (Trenčianska Teplá 06:46 – Horné Srnie 06:56) bude vedený v pracovné dni.



Os 5407 (Horné Srnie 06:59 – Trenčianska Teplá 07:09) bude vedený v pracovné dni.



Linka Púchov – Strelenka



Os 3204 (Púchov 05:55 – Strelenka 06:20) bude vedený denne.



Os 3205 (Strelenka 06:29 – Púchov 06:54) bude vedený denne.



Os 3280, Os 3281 budú zrušené.



Linka Prievidza – Topoľčany



Os 5042 (Prievidza 04:02 – Topoľčany 05:09) bude vedený v pracovné dni.



Os 5501 (Topoľčany 03:47 – Prievidza 05:08) bude vedený v pracovné dni.



Os 5538 (Prievidza 22:31 – Topoľčany 23:39) bude vedený v pracovné dni.



Os 5537 (Topoľčany 22:23 – Prievidza 23:26) bude vedený v pracovné dni.



Nitriansky samosprávny kraj

Linka Bratislava – Senec – (Nové Zámky)



REX 1876 (Nové Zámky 06:18 – Bratislava hl. st. 07:32) bude vedený v pracovné dni.



Os 4625 (Bratislava hl. st. 16:09 – Nové Zámky 17:38) bude vedený v pracovné dni.



Linka Bratislava – Dunajská Streda – Komárno

Linka Nové Zámky – Nitra – Zbehy – Leopoldov



Os 5104 (Nitra 06:06 – Leopoldov 06:53) bude vedený v pracovné dni.



Os 5107 (Leopoldov 06:38 – Nitra 07:28) bude vedený v pracovné dni.



Vlak Os 5082 (Leopoldov 07:07 – Nové Zámky 08:46) bude v úseku Leopoldov – Nitra vedený v (6) a (+), v úseku Nitra – Nové Zámky bude vedený denne.



Linka Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou – Nové Zámky

Linka Čata – Šahy – Dudince – Zvolen



Os 6002 (Zvolen 05:07 – Šahy 06:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6003 (Šahy 04:50 – Zvolen 06:44) bude vedený v (1) – (6), nejde 3. – 5. lV., 5. VII., 1. XI.



Os 6040 (Zvolen 06:51 – Krupina 07:33) bude vedený v pracovné dni.



Os 6010 (Zvolen 09:15 – Šahy 10:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6011 (Šahy 09:00 – Zvolen 10:44) bude vedený v pracovné dni.



Os 6022 (Zvolen 15:15 – Šahy 16:55) bude vedený v pracovné dni



Os 6023 (Šahy 15:00 – Zvolen 16:44) bude vedený v pracovné dni.



Os 6030 (Zvolen 19:15 – Šahy 20:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6029 (Šahy 19:00 – Zvolen 20:44) bude vedený v pracovné dni.



Os 6080 (Zvolen 17:15 – Šahy 18:55) bude vedený v (+), nejde 2. – 4. IV., 1., 8. V., 4. VII., 31. X.



Banskobystrický samosprávny kraj

Linka Zvolen – Levice



Os 5741 (Nová Baňa 04:01 – Zvolen os. st. 04:54) bude vedený v (1) – (6), nejde 3. – 5. IV., 5. VII., 1. XI.



Os 5746 (Zvolen os. st. 22:10 – Nová Baňa 23:05) bude vedený v (1) – (5) a (7), nejde 2. – 4. IV., 4. VII., 31. X.



Linka Zvolen – Šahy



Os 6002 (Zvolen os. st. 05:07 – Šahy 06:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6003 (Šahy 04:50 – Zvolen os. st. 06:44) bude vedený v (1) – (6), nejde 3. – 5. lV., 5. VII., 1. XI.



Os 6040 (Zvolen os. st. 06:51 – Krupina 07:33) bude vedený v pracovné dni.



Os 6010 (Zvolen os. st. 09:15 – Šahy 10:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6011 (Šahy 09:00 – Zvolen os. st. 10:44) bude vedený v pracovné dni.



Os 6022 (Zvolen os. st. 15:15 – Šahy 16:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6023 (Šahy 15:00 – Zvolen os. st.16:44) bude vedený v pracovné dni.



Os 6030 (Zvolen os. st. 19:15 – Šahy 20:55) bude vedený v pracovné dni.



Os 6029 (Šahy 19:00 – Zvolen os. st. 20:44) bude vedený v pracovné dni.



Os 6080 (Zvolen os. st.17:15 – Šahy 18:55) bude vedený v (+), nejde 2. – 4. IV., 1., 8. V., 4. VII., 31. X.



Linka Zvolen – Jesenské



Os 6200 (Fiľakovo 04:06 – Zvolen os. st. 05:40) bude vedený v pracovné dni.



Os 6221 (Zvolen os. st. 14:24 – Fiľakovo 16:00) bude vedený v pracovné dni.



Os 6260 nebude premávať v úseku Fiľakovo – Lučenec.



Linka Lučenec – Utekáč



Os 6601 (Lučenec 04:11 – Utekáč 05:28) bude vedený denne.



Os 6604 (Utekáč 05:41 – Lučenec 06:58) bude vedený denne.



Os 6606 bude zrušený.



Os 6631 (Lučenec 18:40 – Utekáč 20:02) bude v úseku Lučenec – Kokava nad Rimavicou vedený denne, v úseku Kokava nad Rimavicou – Utekáč bude vedený v (1) – (5).



Os 6632 (Utekáč 20:05 – Lučenec 21:23) bude v úseku Utekáč – Kokava nad Rimavicou vedený v (1) – (5), v úseku Kokava nad Rimavicou – Lučenec bude vedený denne.



Os 6635 (Lučenec 20:40 – Kokava nad Rimavicou 21:47) bude vedený denne.



Linka Banská Bystrica – Vlkanová

Linka Zvolen – Banská Bystrica

Linka Zvolen – Horná Štubňa



Os 6100 (Zvolen os. st. 04:25 – Horná Štubňa 05:40) bude vedený v pracovné dni.



Os 6101 (Horná Štubňa 04:16 – Zvolen os. st. 05:24) bude vedený v pracovné dni.



Linka Banská Bystrica – Brezno



Os 7361 (Brezno 04:58 – Banská Bystrica 06:03) bude vedený v pracovné dni.



Os 7280 (Brezno 08:03 – Banská Bystrica 09:23) bude vedený v (6) a sviatok.



Os 7208 (Brezno 08:16 – Banská Bystrica 09:23) bude vedený v pracovné dni.



Os 7225 (Banská Bystrica 15:50 – Brezno 16:54) bude vedený v pracovné dni.



Linka Brezno – Červená Skala



Os 7250 (Červená Skala 04:35 – Brezno 05:25) bude vedený v pracovné dni.



Os 7250 (Brezno 14:11 – Červená Skala 05:25) bude vedený v pracovné dni.



Os 7250 (Červená Skala 15:21 – Brezno 16:21) bude vedený v pracovné dni.



Linka Brezno – Jesenské



Os 6703 (Tisovec 04:40 – Rimavská Sobota 05:34) bude vedený v pracovné dni.



Os 6725 (Tisovec 16:05 – Jesenské 17:15) bude vedený denne.



Os 6757 (Brezno 14:58 – Tisovec 16:03) bude vedený denne.



Os 6723, Os 6755 budú zrušené.



Žilinský samosprávny kraj

Linka Žilina – (Trenčín-Zlatovce)



Os 3307 (Trenčín 06:25 – Žilina 08:04) bude vedený v pracovné dni.



Os 3320 bude vedený v pracovné dni po Púchov (Žilina 13:49 – Púchov 14:36).



Linka Žilina – Rajec



Os 3504 (Žilina 05:35 – Rajec 06:29) bude vedený v pracovné dni.



Os 3505 (Rajec 05:31 – Žilina 06:08) bude vedený v pracovné dni.



Linka Čadca – Makov



Os 4005 (Makov 05:40 – Čadca 06:28) bude vedený v pracovné dni.



Os 4006 (Čadca 06:32 – Makov 07:27) bude vedený v pracovné dni.



Os 4026 (Čadca 16:32 – Makov 17:27) bude vedený v pracovné dni.



Os 4012 (Čadca 09:32 – Makov 10:27) bude vedený v (6) a (+).



Os 4017 (Makov 11:40 – Čadca 12:28) bude vedený v (6) a (+).



Linka Čadca – Skalité – Zwardoń

Linka Vrútky – Horná Štubňa



Os 7506 (Horná Štubňa 06:53 – Vrútky 07:41) bude vedený v pracovné dni.



Os 7561 (Vrútky 04:48 – Horná Štubňa 05:36) bude vedený v pracovné dni.



Linka Žilina – Liptovský Mikuláš – (Štrba)



Os 3406 (Margecany 03:47 – Žilina 08:24) bude vedený denne.



Os 3480 bude zrušený.



Linka Kraľovany – Trstená



Os 7902 (Trstená 05:32 – Kraľovany 07:20) bude vedený v pracovné dni.



Os 7903 (Kraľovany 05:25 – Trstená 07:22) bude vedený v pracovné dni.



Os 7920 (Trstená 14:09 – Kraľovany 16:01) bude vedený v pracovné dni.



Os 7923 (Kraľovany 14:55 – Trstená 16:38) bude vedený v pracovné dni.



Os 7941 (Kraľovany 04:37 – Dolný Kubín 05:23) bude vedený v pracovné dni.



Os 7942 (Dolný Kubín 06:00 – Kraľovany 06:32) bude vedený v pracovné dni.



Os 7984 (Trstená 14:37 – Kraľovany 16:32) bude vedený v (6) a (+).



Košický samosprávny kraj

Linka

Košice – Moldava nad Bodvou mesto



Os 6400 (Košice 04:56 – Moldava nad Bodvou mesto 05:41) bude vedený v pracovné dni.



Os 6407 (Moldava nad Bodvou mesto 06:30 – Košice 07:10) bude vedený v pracovné dni.



Linka

Margecany – Dobšinská Ľadová Jaskyňa



Os 7401 (Nálepkovo 03:32 – Margecany 04:23) bude vedený v pracovné dni.



Os 7453 (Dobšinská Ľadová Jaskyňa 04:53 – Margecany 06:40) bude vedený v pracovné dni.



Os 7422 (Margecany 15:08 – Nálepkovo 16:10) bude vedený v pracovné dni.



Linka Košice – Poprad-Tatry – Žilina



REX 1760 (Košice 15:04 – Poprad-Tatry 16:25) bude vedený v pracovné dni.



REX 1761 (Poprad-Tatry 04:29 – Košice 05:51) bude vedený v pracovné dni.



REX 1762 (Košice 17:12 – Poprad-Tatry 18:33) bude vedený v pracovné dni.



REX 1763 (Poprad-Tatry 05:29 – Košice 06:51) bude vedený v pracovné dni.



Os 3406 (Margecany 03:47 – Žilina 08:24) bude vedený denne.



Os 7800 (Košice 04:12 – Poprad-Tatry 06:03) bude vedený v pracovné dni.



Os 7807 (Poprad-Tatry 05:15 – Košice 07:29) bude vedený v pracovné dni.



Os 7814 (Košice 11:17 – Svit 13:38) bude vedený denne v celom úseku.



Os 7820 (Košice 14:17 – Poprad-Tatry 16:19) bude vedený v pracovné dni.



Os 7851 (Žilina 12:26 – Poprad-Tatry 15:41) bude vedený denne.



Os 7882 (Košice 15:07 – Poprad-Tatry 17:07) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Os 3480 bude zrušený.



Linka

Košice – Plaveč – Muszyna



Os 8502 (Košice 05:36 – Lipany 07:13) bude v úseku Košice – Prešov vedený denne a v úseku Prešov – Lipany bude vedený v pracovné dni.



Os 8505 (Lipany 05:57 – Košice 07:24) bude v úsekoch Lipany – Prešov, Prešov – Košice vedený v pracovné dni a v úseku Prešov – Kysak bude vedený denne.



Os 8510 (Košice 09:36 – Lipany 10:56) bude v úseku Košice – Kysak vedený v pracovné dni a v úseku Kysak – Lipany bude vedený denne.



Os 8512 (Košice 10:36 – Prešov 11:15) bude v úseku Košice – Kysak vedený v pracovné dni a v úseku Kysak – Prešov bude vedený denne.



Os 8520 (Košice 14:36 – Čirč 16:47) bude v úseku Košice – Prešov vedený denne, v úseku Prešov – Lipany bude vedený v pracovné dni a v úseku Lipany – Čirč bude zrušený.



Os 8527 (Lipany 17:03 – Košice 18:24) bude v úseku Lipany – Prešov vedený v pracovné dni a v úseku Prešov – Košice bude vedený denne.



Os 8536 (Košice 22:42 – Lipany 00:01) bude vedený denne.



Os 8550 (Kysak 00:01 – Prešov 00:18) bude vedený v (1).



Os 8557 (Prešov 23:37 – Kysak 23:52) bude vedený v (7).



Linka

Košice – Čierna nad Tisou – Čop



Os 8825 (Košice 16:13 – Čierna nad Tisou 17:53) bude vedený denne.



Os 8826 (Čierna nad Tisou 16:04 – Košice 17:49) bude vedený v pracovné dni.



Os 8827 (Košice 17:13 – Čierna nad Tisou 18:53) bude vedený v pracovné dni.



Os 8839 (Košice 23:14 – Čierna nad Tisou 00:54) bude vedený denne.



Linka

Łupków – Medzilaborce – Michaľany



REX 1900 (Humenné 03:33 – Košice 05:04) bude vedený v pracovné dni.



REX 17910 (Humenné 13:19 – Košice 14:50 ) bude vedený v (7).



REX 1915 (Košice 23:09 – Humenné 00:41) bude vedený denne.



Os 8912 (Medzilaborce mesto 10:18 – Medzilaborce 10:20) bude vedený denne.



Os 8927 (Medzilaborce 17:48 – Medzilaborce mesto 17:50) bude vedený denne.



Os 8935 (Humenné 20:37 – Medzilaborce 21:47) bude vedený v pracovné dni.



Os 8982 (Medzilaborce mesto 12:06 – Humenné 13:07) bude vedený v (7).



Os 8983 (Humenné 23:07 – Medzilaborce 00:04) bude vedený v (5) a 1. IV., 31. VIII., nejde 2. IV.



Os 9006 (Trebišov 07:22 – Michaľany 07:49 ) bude vedený v pracovné dni.



Os 9007 (Michaľany 06:54 – Trebišov 07:18) bude vedený v pracovné dni.



Os 9028 (Trebišov 18:22 – Michaľany 18:49) bude vedený denne.



Linka

Prešov – Humenné



Os 9102 (Humenné 04:40 – Prešov 06:33) bude vedený v pracovné dni.



Os 9121 (Prešov 13:44 – Humenné 15:20) bude vedený v pracovné dni.



Os 9141 (Prešov 23:09 – Vranov nad Topľou 00:06) bude vedený denne okrem (6).



Os 9180 (Humenné 13:35 – Prešov 15:04) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Os 9181 (Prešov 14:32 – Humenné 16:20) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Prešovský samosprávny kraj

Linka Košice – Poprad-Tatry – Žilina



REX 1760 (Košice 15:04 – Poprad-Tatry 16:25) bude vedený v pracovné dni.



REX 1761 (Poprad-Tatry 04:29 – Košice 05:51) bude vedený v pracovné dni.



REX 1762 (Košice 17:12 – Poprad-Tatry 18:33) bude vedený v pracovné dni.



REX 1763 (Poprad-Tatry 05:29 – Košice 06:51) bude vedený v pracovné dni.



Os 3406 (Margecany 03:47 – Žilina 08:24) bude vedený denne.



Os 7800 (Košice 04:12 – Poprad-Tatry 06:03) bude vedený v pracovné dni.



Os 7807 (Poprad-Tatry 05:15 – Košice 07:29) bude vedený v pracovné dni.



Os 7814 (Košice 11:17 – Svit 13:38) bude vedený denne v celom úseku.



Os 7820 (Košice 14:17 – Poprad-Tatry 16:19) bude vedený v pracovné dni.



Os 7851 (Žilina 12:26 – Poprad-Tatry 15:41) bude vedený denne.



Os 7882 (Košice 15:07 – Poprad-Tatry 17:07) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Os 3480 bude zrušený.



Linka

Poprad-Tatry – Štrbské Pleso



Os 8106 (Poprad-Tatry 06:17 – Štrbské Pleso 07:43) bude vedený v pracovné dni.



Os 8161 (Štrbské Pleso 06:28 – Poprad-Tatry 07:48) bude vedený v pracovné dni.



Linka

Poprad-Tatry – Stará Ľubovňa



Os 8304 (Stará Ľubovňa 05:49 – Poprad-Tatry 07:07) bude v úseku Stará Ľubovňa – Kežmarok vedený v pracovné dni.



Os 8305 (Poprad-Tatry 05:36 – Stará Ľubovňa 06:53) bude v úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa vedený v pracovné dni.



Os 8331 (Poprad-Tatry 19:32 – Stará Ľubovňa 20:41) bude v úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa vedený v pracovné dni.



Os 8336 (Stará Ľubovňa 22:33 – Poprad-Tatry 23:45) bude vedený denne v celom úseku.



Os 8344 (Kežmarok 15:02 – Poprad-Tatry 15:26) bude vedený v pracovné dni.



Os 8345 (Poprad-Tatry 14:32 – Kežmarok 14:55) bude vedený v pracovné dni.



Linka

Košice – Plaveč – Muszyna



Os 8502 (Košice 05:36 – Lipany 07:13) bude v úseku Košice – Prešov vedený denne a v úseku Prešov – Lipany bude vedený v pracovné dni.



Os 8505 (Lipany 05:57 – Košice 07:24) bude v úsekoch Lipany – Prešov, Prešov – Košice vedený v pracovné dni a v úseku Prešov – Kysak bude vedený denne.



Os 8510 (Košice 09:36 – Lipany 10:56) bude v úseku Košice – Kysak vedený v pracovné dni a v úseku Kysak – Lipany bude vedený denne.



Os 8512 (Košice 10:36 – Prešov 11:15) bude v úseku Košice – Kysak vedený v pracovné dni a v úseku Kysak – Prešov bude vedený denne.



Os 8520 (Košice 14:36 – Čirč 16:47) bude v úseku Košice – Prešov vedený denne, v úseku Prešov – Lipany bude vedený v pracovné dni a v úseku Lipany – Čirč bude zrušený.



Os 8527 (Lipany 17:03 – Košice 18:24) bude v úseku Lipany – Prešov vedený v pracovné dni a v úseku Prešov – Košice bude vedený denne.



Os 8536 (Košice 22:42 – Lipany 00:01) bude vedený denne.



Os 8550 (Kysak 00:01 – Prešov 00:18) bude vedený v (1).



Os 8557 (Prešov 23:37 – Kysak 23:52) bude vedený v (7).



Linka

Łupków – Medzilaborce – Michaľany



REX 1900 (Humenné 03:33 – Košice 05:04) bude vedený v pracovné dni.



REX 17910 (Humenné 13:19 – Košice 14:50 ) bude vedený v (7).



REX 1915 (Košice 23:09 – Humenné 00:41) bude vedený denne.



Os 8912 (Medzilaborce mesto 10:18 – Medzilaborce 10:20) bude vedený denne.



Os 8927 (Medzilaborce 17:48 – Medzilaborce mesto 17:50) bude vedený denne.



Os 8935 (Humenné 20:37 – Medzilaborce 21:47) bude vedený v pracovné dni.



Os 8982 (Medzilaborce mesto 12:06 – Humenné 13:07) bude vedený v (7).



Os 8983 (Humenné 23:07 – Medzilaborce 00:04) bude vedený v (5) a 1. IV., 31. VIII., nejde 2. IV.



Os 9006 (Trebišov 07:22 – Michaľany 07:49 ) bude vedený v pracovné dni.



Os 9007 (Michaľany 06:54 – Trebišov 07:18) bude vedený v pracovné dni.



Os 9028 (Trebišov 18:22 – Michaľany 18:49) bude vedený denne.



Linka

Prešov – Humenné



Os 9102 (Humenné 04:40 – Prešov 06:33) bude vedený v pracovné dni.



Os 9121 (Prešov 13:44 – Humenné 15:20) bude vedený v pracovné dni.



Os 9141 (Prešov 23:09 – Vranov nad Topľou 00:06) bude vedený denne okrem (6).



Os 9180 (Humenné 13:35 – Prešov 15:04) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Os 9181 (Prešov 14:32 – Humenné 16:20) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Linka

Prešov – Bardejov



Os 9201 (Prešov 04:24 – Bardejov 05:34) bude v úseku Prešov – Kapušany pri Prešove vedený v (7) a v úseku Kapušany pri Prešove – Bardejov bude vedený denne.



Os 9204 (Bardejov 06:07 – Prešov 07:13) bude vedený denne.



Os 9205 (Prešov 06:03 – Bardejov 07:13) bude vedený denne.



Os 9239 (Prešov 23:03 – Bardejov 00:17) bude vedený denne okrem (6).



Os 9282 (Bardejov 13:38 – Prešov 14:47) bude vedený v (7) a 5. IV., nejde 4. IV.



Os 9280, Os 9281 budú zrušené.



Linka

Humenné – Stakčín



Os 9402 (Stakčín 05:18 – Humenné 06:07) bude vedený v pracovné dni.



Os 9403 (Humenné 05:21 – Stakčín 06:08) bude vedený v pracovné dni.



Os 9424 (Stakčín 15:35 – Humenné 16:24) bude vedený v pracovné dni.



Os 9425 (Humenné 15:37 – Stakčín 16:24) bude vedený v pracovné dni.



Os 9480 (Stakčín 12:18 – Humenné 13:04) bude vedený v (7).



Os 9481 (Humenné 23:07 – Stakčín 23:54) bude vedený v (5) a 1. IV., 31. VIII., nejde 2. IV.



Os 9482 (Stakčín 23:05 – Humenné 23:54 ) bude vedený v (5) a 1. IV., 31. VIII., nejde 2. IV.



26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich o mimoriadnom obmedzení vlakovej dopravy.Výber vlakov zahrnutých do optimalizácie bol realizovaný tak, aby boli cestujúcim k dispozícii buď vlakové spojenia, alebo iná alternatíva dopravy. Redukcia dopravných výkonov je dočasná, bude trvať od 28. 3. do 1. 5. 2021, čo korešponduje s termínom predĺženia núdzového stavu.Optimalizácia dopravy je reakciou Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) na pandémiu COVID-19, predĺženie núdzového stavu a zákaz vychádzania po 20:00. ZSSK vzhľadom na aktuálnu situáciu dlhodobo zaznamenáva výrazný pokles počtu prepravovaných cestujúcich.Dochádza k mimoriadnej optimalizácii vlakov s platnosťou od 28. III. do 30. IV. 2021:Z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 bude obmedzené aj radenie reštauračných vozňov:Dochádza k mimoriadnemu obmedzeniu vlakov s platnosťou od 28. III. do 1. V. 2021. (Vlaky budú vedené podľa sobotňajšieho grafikonu vlakovej dopravy, pričom vybrané vlaky budú vedené odchýlne pre zabezpečenie dopravy do zamestnania.)Uvedené vlaky budú premávať nad rámec sobotňajšieho režimu.(trať 110), linka S 20 IDS BK(trať 120), linka S 50/S 55 IDS BKREX 1732 (Trenčín 04:42 – Bratislava hl. st. 06:24) bude vedený v pracovné dni.(trať 130), linka S 60/S 65 IDS BK(trať 131), linka S 70 IDS BKOs 4302 (Komárno 03:30 – Bratislava hl. st. 05:38) bude vedený v pracovné dni.Uvedené vlaky budú premávať nad rámec sobotňajšieho režimu.(trať 110), linka S 20 IDS BK(trať 120), linka S 50/S 55 IDS BKREX 1732 (Trenčín 04:42 – Bratislava hl. st. 06:24) bude vedený v pracovné dni.(trať 130)(trať 131)Os 4302 (Komárno 03:30 – Bratislava hl. st. 05:38) bude vedený v pracovné dni.(trať 140, 141)Uvedené vlaky budú premávať odchýlne od sobotňajšieho režimu (opis výnimiek).(trať 120)(trať 121)(trať 123)(trať 125)(trať 140)Uvedené vlaky budú premávať nad rámec sobotňajšieho režimu.(trať 130), linka S 60/S 65 IDS BK(trať 131), linka S 70 IDS BKOs 4302 (Komárno 03:30 – Bratislava hl. st. 05:38) bude vedený v pracovné dni.(trať 140, 141)(trať 150, 151)Vlaky budú vedené v nezmenenom režime.(trať 153)Uvedené vlaky budú premávať odchýlne od sobotňajšieho režimu (opis výnimiek).(trať 150)(trať 153)(trať 160)(trať 162)(trať 170)Os 7341 (Banská Bystrica 05:16 – Vlkanová 05:30) bude vedený v pracovné dni.(trať 170)Os 7361 (Banská Bystrica 06:05 – Zvolen os. st. 06:34) bude vedený v pracovné dni.(trať 171)(trať 172)(trať 172)(trať 174)Uvedené vlaky budú premávať odchýlne od sobotňajšieho režimu (opis výnimiek).(trať 120)(trať 126)(trať 128)(trať 129)REX 1703 (Skalité-Serafínov 05:55 – Čadca 06:26) bude vedený v pracovné dni.(trať 170)(trať 180)(trať 181)Na trati boli počas pracovných dní ponechané viaceré vlakové spojenia aj s ohľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu – zosuv na cestnej komunikácii pri Dolnom Kubíne.Uvedené vlaky budú premávať nad rámec sobotňajšieho režimu.(trať 160)(trať 173)(trať 180)(trať 188)(trať 190)(trať 191)(trať 193)Uvedené vlaky budú premávať nad rámec sobotňajšieho režimu.(trať 180)(trať 183)(trať 185)(trať 188)(trať 191)(trať 193)(trať 194)(trať 196)Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk Informačný servis