Obnova Jurkovičovej teplárne napreduje, hotová má byť v lete 2020

Na snímke dole stavenisko projektu Sky Parku. Uprostred dole technická pamiatka Jurkovičova tepláreň, za ňou budovy projektu Twin City.

Bratislava 23. januára (TASR) – Rekonštrukcia bývalej Jurkovičovej teplárne v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky (NKP), pokračuje podľa plánu. Dokončená a otvorená by mala byť okolo leta budúceho roka, teda približne v čase, keď sa budú odovzdávať do užívania prvé tri rezidenčné veže projektu Sky Park, ktorého je pamiatka súčasťou.uviedol pre TASR Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti Penta Real Estate Slovensko, ktorá stojí za projektom.Momentálne sa v rámci komplexnej obnovy budovy za vyše 11 miliónov eur sanuje obvodový plášť a vymieňa sa murivo, ktoré bolo použité na obklade fasády. Stabilizovala sa tiež statika a vystužili sa stĺpy.poznamenal Nevolník.Pôvodne industriálna budova by sa tak mala zmeniť na nové kreatívno-vývojové centrum hlavného mesta. Vzniknú v nej multifunkčné priestory pre kreatívcov, startupistov, umelcov, architektov či programátorov, čo bude dominantným využitím budovy. Tá však bude prístupná aj verejnosti, na prízemí má byť reštaurácia či kaviareň.Rekonštruovaná Jurkovičova tepláreň je súčasťou polyfunkčného komplexu Sky Park s mestským parkom od Zahy Hadid, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Vo výstavbe sú prvé tri rezidenčné veže, z ktorých prvá dosiahla koncom minulého roka najvyššie, 31. nadzemné podlažie. Hrubá stavba zvyšných dvoch by mala byť dokončená v prvej polovici roka 2019. Kolaudácia veží sa očakáva na prelome tohto a budúceho roka, prví obyvatelia by sa mali sťahovať na jar, prípadne začiatkom leta 2020.Štvrtá rezidenčná veža je zatiaľ v procese povoľovania.doplnil Nevolník. Začiatok výstavby sa predpokladá začiatkom budúceho roka. Pribudnú tiež dve kancelárske budovy. Prvá z nich, Sky Park Offices, by mala byť dokončená v prvej polovici roka 2020, druhá má záväzné stanovisko magistrátu a je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.Súčasťou projektu bude aj nový mestský park s rozlohou vyše 20.000 štvorcových metrov. Parkovanie rezidentov bude výlučne v podzemných parkoviskách, jediné povrchové parkovanie bude na Bottovej ulici spoplatnené na hodinovej báze.poznamenal Nevolník s tým, že niektoré miesta budú vyhradené pre návštevníkov veží.Vjazdy a výjazdy z komplexu by mali byť z Čulenovej a Továrenskej ulice. Developer pripúšťa, že doprava bude v lokalite komplikovanejšia, katastrofický scenár však podľa neho nehrozí.skonštatoval Nevolník. Projekt bol podľa neho predmetom dopravného posúdenia, teda dopravno-kapacitnej štúdie zohľadňujúcej aj okolité zámery v lokalite. Pripravená je koncepcia úprav dopravných ťahov.