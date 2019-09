Obnova mosta a križovatky do Bachledovej doliny potrvá do konca roka

Na snímke prestavba križovatky na štátnej ceste I/66 pred obcou Ždiar smerom do Bachledovej doliny, v Ždiari 12. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Ždiar 12. septembra (TASR) – Križovatku na štátnej ceste I/66 pred obcou Ždiar smerom do Bachledovej doliny v súčasnosti prestavujú, hotová by mala byť do konca roka. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová pre TASR uviedla, že predmetom stavebných prác je rekonštrukcia miestneho mostného objektu, vrátane opravy jestvujúcej klenby a rozšírenia mosta.ozrejmila hovorkyňa s tým, že súčasťou rekonštrukcie mosta sú aj úpravy na ceste I/66 a na miestnych komunikáciách.Ich výsledkom bude úprava križovatky v mieste odbočenia na Bachledovú dolinu, ktorá bude spočívať v doplnení odbočovacích pruhov na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy v tomto namáhanom dopravnom uzle.Rekonštrukcia mosta a úpravy na ceste si vyžiadajú aj výstavbu oporných a tzv. zárubných múrov, preložku telekomunikačného vedenia a úpravu koryta Slobodovho potoka.zdôvodnila rekonštrukciu Karelová.Zároveň je cieľom projektu, z dôvodu vysokej intenzity vozidiel odbočujúcich do strediska v Bachledovej doline, zvýšiť bezpečnosť a odstrániť kolízne situácie.Cestná premávka je v súčasnosti na mieste riadená dočasným dopravným značením, resp. cestnou svetelnou signalizáciou. Počas letnej turistickej sezóny, keď bol v oblasti zvýšený pohyb návštevníkov, a ani v tomto období nezaznamenala SSC kolízie a obmedzenia súvisiace s predmetnou rekonštrukciou.Náklady na prestavbu mosta i križovatky sú na úrovni viac ako 1,3 milióna eur, pričom projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Stavba podľa hovorkyne priamo nadväzuje na rekonštrukciu hlavného ťahu cez obec Ždiar, ktorá je v súčasnosti ukončená a pripravená na preberacie konanie.V regióne pritom nejde o jedinú významnú stavbu. Priamo v stredisku v Bachledovej doline v súčasnosti budujú nové infocentrum, na vrchole Spišskej Magury finišujú s výstavbou novej panoramatickej reštaurácie a rekonštrukciou prechádza aj hotel v blízkosti údolnej stanice lanovky.