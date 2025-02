Obnova škôl, ciest aj fontán. Nitra plánuje investície v hodnote desiatok miliónov eur, rozhodovať budú hlasy občanov

Ľudia si môžu v ankete vybrať päť projektov

Pomôže úver a eurofondy

22.2.2025 (SITA.sk) - Mesto Nitra má nachystaných 43 projektov, ktoré si vyžiadajú investície v hodnote 26,9 milióna eur. Všetky majú právoplatné stavebné povolenia alebo sú tesne pred ich vydaním. Projekty sú podľa nitrianskej radnice z rôznych oblastí, od ciest a chodníkov cez obnovy škôl, športovísk, fontán až po výstavbu nájomných bytov.Medzi pripravenými projektami je obnova Kina Lipa, rekonštrukcia Špitálskej ulice, nová a moderná jedáleň s kuchyňou pre ZŠ Nábrežie mládeže, ihrisko za CVČ Domino či fontána na Svätoplukovom námestí. Nitrianska radnica o tom informovala v tlačovej správe.Radnica vytvorila špeciálnu podstránku www.nitra.sk/smepripraveni so všetkými nachystanými projektami. K dispozícii je aj anketa, kde si ľudia môžu vybrať až päť projektov, ktoré by chceli uprednostniť pre inými.„Zapájanie obyvateľov do tvorby mesta považujeme za kľúčové. Zo stretnutí s ľuďmi máme navnímané, že chcú prispievať k rozvoju Nitry nielen raz za štyri roky vo voľbách, ale priebežne. Preto robíme participatívne stretnutia, preto sme vytvorili túto anketu,“ uviedol primátor Nitry Marek Hattas . O tom, či sa projekty dostanú do realizácie, rozhodnú mestskí poslanci.„Každý, kto sleduje dianie v Nitre vie, že ako primátor mám v opozícii lídrov troch silných poslaneckých klubov, ktoré majú v mestskom parlamente väčšinu. Som presvedčený, že dnes nastal čas dať politické nezhody bokom,“ povedal Hattas. Dodal, že obyvateľov v Nitre nezaujímajú rozpory s poslancami, ale to, či sú v meste opravené cesty, obnovené školy, moderné športoviská a pekné verejné priestranstvá.Radnica tvrdí, že môže okamžite začať súťažiť dodávateľov a zhotoviteľov na jednotlivé projekty, otázkou zostáva ich financovanie. Z úveru prijatého v roku 2023 zostalo nerozdelených už len niečo viac ako 260 tisíc eur. Nitra má však takú úverovú zaťaženosť, že si môže vziať nový úver. Niektoré investície z neho by mohla hradiť celé, v prípade eurofondových projektoch môže použiť úver na spolufinancovanie.„V čerpaní eurofondov sme úspešní. Dôkazom sú obrovské projekty z minulých rokov, kde nám Európska únia spätne preplatila desiatky miliónov eur. Preto chceme začať okamžite robiť za peniaze z úveru a následne žiadať o preplatenie nákladov z európskych výziev,“ hovorí vedúci projektového tímu na radnici, Vladimír Ballay.