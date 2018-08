Obnova športovej haly v Liptovskom Hrádku pokračuje

Úplná rekonštrukcia a modernizácia Mestskej športovej haly v Liptovskom Hrádku sa blíži ku koncu. Verejnosti ju sprístupnia najneskôr v apríli. Stavebné práce sa začali v lete minulého roka a celkové náklady predstavujú 480.000 eur, z ktorých 100.000 eur dal Úrad vlády SR. Na snímke je Mestská športová hala v Liptovskom Hrádku, v ktorej prebiehajú posledné úpravy pred jej sprístupnením verejnosti 14. januára 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 14. augusta (TASR) – Rozsiahle rekonštrukčné práce na Mestskej športovej hale v Liptovskom Hrádku, ktoré sa začali v uplynulom roku, boli síce ukončené, no vo vnútorných priestoroch pokračuje čulý stavebný ruch aj počas prázdnin. Dôvodom je renovácia šatní a sociálnych zariadení.ozrejmil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.Pôvodne sa uvažovalo s otvorením športovej haly pre verejnosť k 30. júnu tohto roka. Podľa vedenia mesta by však nebolo dobré, keby sa v jednej časti haly športovalo a v druhej pracovali stavebné čaty. Športovci by nemali k dispozícii potrebný komfort, ohrozená by mohla byť aj ich bezpečnosť.Mesto Liptovský Hrádok pri tejto investičnej akcii počíta s nákladmi vo výške približne 225.000 eur, ktoré dodávateľskej firme uhradí z vlastného rozpočtu.pripomenul primátor. Podľa jeho slov pokračujú práce v dobrom tempe, očakáva, že hotové by mohli byť do konca septembra tohto roka.Celkovou rekonštrukciou prejde aj hygienické zázemie v prístavbe športovej haly. Pribudne toaleta pre imobilných a nové toalety pre divákov, ktoré budú vyhotovené zo sanitárnych priečok.doplnila vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Zuzana Strapoňová.Informáciu zverejnilo mesto na svojej oficiálnej webovej stránke.