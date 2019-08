Obnovili pamätník v Nemeckej, vo vápenke zabili nacisti stovky ľudí

V obci Nemecká (okr. Brezno) sprístupnili zrekonštruovaný Pamätník umučeným, ktorý je miestom pripomienky obetí nacistického a gardistického vraždenia. Nemecká, 27. augusta 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

V obci Nemecká (okr. Brezno) sprístupnili zrekonštruovaný Pamätník umučeným, ktorý je miestom pripomienky obetí nacistického a gardistického vraždenia. Nemecká, 27. augusta 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

V obci Nemecká (okr. Brezno) sprístupnili zrekonštruovaný Pamätník umučeným, ktorý je miestom pripomienky obetí nacistického a gardistického vraždenia. Nemecká, 27. augusta 2019. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nemecká 27. augusta (TASR) - Zrekonštruovaný Pamätník umučeným v obci Nemecká v okrese Brezno, ktorý je miestom pripomienky stoviek obetí nacistického a gardistického vraždenia, sprístupnili v utorok verejnosti. Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktoré má pamätník v správe, dostalo od štátu na jeho obnovu 220.000 eur.Ako pre TASR uviedol riaditeľ múzea Stanislav Mičev, v exteriéri pamätníka sa opravili zvetrané betónové plochy, schodiská, ako aj objekt bývalej vápennej pece a budova súčasnej expozície. Stav pochôdznych plôch, ako aj obkladov na podstavci pamätníka bol totiž už dlhší čas veľmi zlý. Socha matky bola v minulosti dokonca terčom vandalov, ktorí sa ju snažili odtiahnuť do zberných surovín. Už v minulom roku sa zrealizovala výmena kameňov na jej podstavci. "pripomenul Mičev.Múzeum má v pláne počas ďalších rokov obnoviť všetky expozície v jeho správe.priblížil.Na obnovu vojnových pamätníkov po celom Slovensku chce aj naďalej prispievať Ministerstvo kultúry (MK) SR. Ako TASR povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková, MK každoročne vyčleňuje určitú sumu na ich obnovu.uviedla.dodala.Pamätník v Nemeckej je v správe Múzea SNP od roku 2002. Expozícia s názvom Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944 - 1945 tam bola sprístupnená v roku 2003. Pamätník s vápenkou je zároveň jedným z mála autentických pripomenutí vraždenia ľudí na konci druhej svetovej vojny.Podľa informácií z Múzea SNP, vraždenie v bývalej vápenke v Nemeckej bolo od 4. do 11. januára 1945 a po strele do tyla skončilo v plameňoch vápennej pece do 900 osôb. Tieto vraždy vykonali príslušníci Einsatzkommanda 14 pod velením šéfa banskobystrického oporného bodu EK 14 SS-Obersturmführera Kurta Herberta Deffnera a členovia POHG z Považskej Bystrice na čele s nadzbrojníkom Vojtechom Horom. Popravovali priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledované osoby.Druhá časť expozície, ktorá sa nachádza v samostatnej miestnosti, podrobne dokumentuje represálie na západnom, strednom a východnom Slovensku, ale aj na území južného Slovenska okupovaného horthyovským Maďarskom. Časť expozície je venovaná represáliám voči rómskemu obyvateľstvu. Z trojrozmerných predmetov sú najzaujímavejšie súčasti uniforiem príslušníkov POHG, nemeckej polície a Strany šípových krížov. Z ďalších trojrozmerných predmetov sú v expozícii inštalované osobné predmety obetí represálií a veci z vypálených domov obcí Kalište a Kľak.Podľa údajov Múzea SNP bolo na Slovensku umučených a zavraždených 5304 vlastencov, antifašistov a rasovo prenasledovaných, ktorí boli po vojne exhumovaní v 211 hromadných hroboch. Viac ako 95 obcí, osád a samôt na Slovensku bolo vypálených.