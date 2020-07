Obnovu agentúry pre cestovný ruch bude riadiť Mika, vybral si ho sám minister Doležal

Obaja pôsobili v RTVS

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prípravu opätovného založenia agentúry pre cestovný ruch povedie manažér Václav Mika . Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) , no k tomu, či s ním počíta aj ako s budúcim riaditeľom obnovenej agentúry, sa nevyjadrilo."Václav Mika bude riadiť tím, ktorý pripravuje vznik agentúry na podporu a rozvoj cestovného ruchu. Prioritou rezortu je nateraz priniesť opatrenia na podporu cestovného ruchu po koronavíruse a nastaviť vznik zmysluplnej agentúry, ktorá pomôže spropagovať Slovensko ako dovolenkovú destináciu doma aj v zahraničí," uviedlo ministerstvo s tým, že všetky ďalšie otázky sú v tejto chvíli predčasné.Pripravovaná organizácia má nadviazať na bývalú Slovenskú agentúru pre cestovný ruch (SACR) , ktorú predošlé vedenie ministerstva dopravy a výstavby na čele s Árpádom Érsekom Most-Híd ) zrušilo ku koncu roka 2016 a jej aktivity prevzala rezortná sekcia cestovného ruchu.O angažovaní Miku pre obnovu agentúry cestovného ruchu informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina ) vo videu na sociálnej sieti.Obaja pôsobili v nedávnej minulosti spolu vo vedení verejnoprávnej RTVS v rokoch 2012 až 2017 - Mika ako generálny riaditeľ a Doležal ako technický riaditeľ. Predtým boli niekoľko rokov na rovnakých postoch aj v televízii Markíza."Keďže cestovný ruch myslíme vážne, chceme splniť náš sľub, ktorý sme dali v programovom vyhlásení vlády, a to je, že postavíme nanovo Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. Na to potrebujeme skúseného manažéra a mňa veľmi teší, že moju ponuku stať sa súčasťou nášho tímu prijal Václav Mika," povedal Doležal.Zároveň poznamenal, že nepozná v tejto oblasti lepšieho, skúsenejšieho manažéra, pričom verí, že im to bude fungovať a výsledky prinesú. "Parametre novej agentúry nebudú nastavené iba marketingovo, ale najmä ekonomicky," dodal minister.Mika ponuku prijal, cestovný ruch považuje za výnimočnú kategóriu, nielen teraz, ale najmä pre budúcnosť."Cestovný ruch už dávno prerástol tému relaxu, cestovania, oddychu, voľného času. Stáva sa významnou ekonomickou kategóriou a teraz je ten správny čas prispieť k tomu, naštartovať to," povedal vo videu. Slováci podľa neho potrebujú vedieť, že dovolenka na Slovensku je pre nich nielen atraktívna, ale aj ekonomicky výhodná."Turisti zo zahraničia potrebujú vnímať Slovensko ako atraktívne, ale zároveň ako krajinu, ktorá ponúka nové príležitosti, je bezpečná, dostupná a víta ich," uviedol Mika. Dostať Slovensko na mapu svetovej turistiky označil za veľký cieľ, ale aj za veľkú ekonomickú a spoločenskú výzvu.Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko vníma Miku ako skúseného manažéra so skúsenosťami aj s riadením významnej inštitúcie vo verejnom sektore."Je však podstatné, kým sa v agentúre obklopí. Cestovný ruch je charakteristický významnými lobistickými skupinami, ktoré majú svojich zástupcov aj v organizáciách cestovného ruchu," zareagoval Palko pre agentúru SITA."Je dôležité, aby vnímal hranicu, kedy už nejde o verejný záujem, ale o parciálne záujmy privátneho sektora, ktoré nie vždy sú identické s celospoločenskými cieľmi," upozornil ekonóm. Nevidí problém v tom, že Doležal a Mika pôsobili spolu v televíziách."Skôr to vnímam ako výhodu, keďže sa poznajú, bude mať zrejme k ministrovi ľahší prístup a to je pre efektívne manažovanie takejto inštitúcie plusom," uzavrel Palko.