Obrador: Vojaci nemajú pokyn zadržať migrantov na hraniciach s USA

Andrés Manuel López Obrador, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 25. júna (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v utorok povedal, že 15.000 vojakov a príslušníkov Národnej gardy, ktorých jeho vláda nasadila na hranice s USA, nemá nariadené brániť migrantom v prechode cez hranice. Zároveň prisľúbil, že prešetrí kontroverzné zadržanie, ku ktorému došlo na hraniciach minulý týždeň, napísala agentúra AFP.povedal López Obrador na tlačovej konferencii.Vyjadril sa tak v reakcii na fotografie reportéra z AFP, na ktorých je vidieť ťažko ozbrojeného príslušníka Národnej gardy, ako násilne zaisťuje dve ženy a mladé dievča na kraji rieky Rio Grande.Tieto zábery vyvolali vlnu odporu v Mexiku, ktorého vláda čelí tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa žiadajúceho ju, aby spomalila prílev stredoamerických migrantov do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov.Utorňajšie vyjadrenie prezidenta je v rozpore s tým, čo ešte v pondelok povedal mexický minister obrany Luis Cresencio Sandoval, pripomína agentúra AFP.Sandoval totiž v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s Obradorom odpovedal "áno" na otázku, či vojaci a príslušníci Národnej gardy na hraniciach s USA zadržiavajú migrantov.dodal vtedy tejto súvislosti.Obrador naproti tomu v utorok povedal, že príslušníci mexických bezpečnostných síl nie sú na hranice nasadení pre to, aby zadržiavali migrantov.povedal mexický prezident.dodal.Mexiko už začiatkom júna nasadilo na svoje južné hranice s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Krajina k takémuto kroku pristúpila v súvislosti s dohodou, ktorú 7. júna dosiahla s USA. Cieľom zmienenej dohody je obmedzenie nezákonného prílevu stredoamerických migrantov do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov. USA výmenou za tento prísľub odložili zamýšľané uvalenie ciel na tovar, ktorý dovážajú z Mexika.