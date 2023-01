Obrana Bachmutu je strategicky rozumná, oveľa väčšiu cenu by Ukrajina zaplatila v prípade dobytia

Podobný model

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajinská obrana mesta Bachmut je podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) strategicky rozumná operácia napriek tomu, akú cenu za to Ukrajina platí.Inštitút vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine pripomína, že ukrajinské sily sa aj predtým spoliehali na podobný model postupného oslabovania nepriateľa, aby prinútili ruské operácie v určitých oblastiach vyvrcholiť snahou o okrajové taktické zisky po mesiacoch utrpenia vysokých strát na personáli a vybavení a zabrzdili tak celkové útočné operácie. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Zatiaľ čo náklady spojené s pokračujúcou obranou Bachmutu zo strany Ukrajiny sú značné a pravdepodobne zahŕňajú alternatívne náklady súvisiace s potenciálnymi ukrajinskými protiofenzívnymi operáciami inde, Ukrajina by tiež zaplatila značnú cenu za to, že by ruským jednotkám umožnila ľahko dobyť Bachmut,“ konštatuje ISW.Samotný Bachmut nie je operačne ani strategicky významný. Ak by ho však ruské jednotky obsadili relatívne rýchlo a lacno, mohli by podľa inštitútu dúfať v rozšírenie operácií spôsobmi, ktoré by Ukrajinu prinútili vybudovať unáhlené obranné pozície v menej priaznivom teréne.ISW predpokladá, že ukrajinské sily účinne zadržiavajú ruské jednotky a vybavenie v Bachmute, čím bránia schopnosti Ruska vykonávať ofenzívy na iných frontoch.