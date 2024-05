Obranca Černák na MS v hokeji 2024 nepríde, Fehérváry sa už teší na spoluhráčov aj fanúšikov v Ostrave

Fehérváry sa cíti ako po play-off NHL

Črtá sa silná slovenská zostava

2.5.2024 (SITA.sk) - Martin Fehérváry bude hrať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Česku, kým ďalší slovenský elitný obranca z NHL Erik Černák národný tím na svetovom šampionáte u suseda neposilní. Dôvodom je jeho nedoliečené zranenie.Informoval o tom prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a zároveň generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan . Fehérváry má za sebou skvelé play-off, hoci jeho tím Washington Capitals prehral v 1. kole na Východe s New York Rangers 0:4 na zápasy.Fehérváry v štyroch stretnutiach strelil dva góly a pridal aj asistenciu a stal sa najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Predtým v základnej časti v 66 zápasoch nazbieral 16 bodovo (3+13) a pre svoje mužstvo bol platný najmä v defenzíve."Cítim sa ako po play-off NHL, každý má niečo malé, ale nie je to nič vážne. Som v poriadku a čakám v tejto chvíli na potvrdenie od generálneho manažéra. Vyzerá to tak, že klub by nemal mať problém s mojím štartom na majstrovstvách sveta. Dúfam, že sa to všetko podarí a zahrám si v Ostrave," uviedol Martin Fehérváry v rozhovore pre denník Šport ešte v čase, keď nemal stopercentnú istotu účasti na MS 2024.Na papieri silná zostava Slovenska v Ostrave a Prahe na čele s viacerými hráčmi z NHL Jurajom Slafkovským Šimonom Nemcom či Martinom Pospíšilom napĺňa optimizmom aj Fehérváryho."Samozrejme, že sa teším. Je to super pre nás aj fanúšikov. Som vždy rád, keď môžem reprezentovať. Je fajn, že chalani prídu. Sme v kontakte, volal som aj s Mirom Šatanom. Vyzerá, že všetko by malo byť fajn," pokračoval 24-ročný obranca pôvodom z Bratislavy.Na margo vlastných výkonov v play-off NHL pre Šport doplnil: "Je to aj o šťastí. Keď som sa vrátil po zranení v marci, hral som dobrý hokej. Hral som so sebavedomím, dostal som veľký priestor. Play-off bolo také vyústenie. Nemyslím si, že som len defenzívny obranca. Samozrejme, že priorita je pre mňa obrana, viackrát som ukázal, ako viem aj útočiť. Keď mám možnosť, vždy rád podporím ofenzívu. Góly ma potešili. Čo sa týka tímu, mrzí nás, že sme Rangers viac nepotrápili a nehrali dlhšiu sériu, ale celkovo by som ročník hodnotil pozitívne. Nikto nečakal, že vôbec spravíme play-off, ale bojovali sme jeden za druhého a utvorili skvelú partiu."